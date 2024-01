iPhone 16 Pro Max i Pro pozują na renderach. Tak mają wyglądać modele Apple

iPhone 16 Pro Max i Pro to flagowce Apple na 2024 r. Jak będą wyglądać nowe telefony? Ujawniają nam to rendery, które pokazują design aktualnych prototypów, które ma producent. Większych zmian we wzornictwie nie będzie. Wiemy jednak, że iPhone 16 Pro Max będzie większy od poprzednika i dostanie 6,9-calowy ekran.

iPhone 16 Pro Max i 16 Pro to dwa smartfony, które Apple wprowadzi do oferty dopiero za kilka miesięcy. Debiutu spodziewamy się dopiero we wrześniu 2024 r. Tymczasem już teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które ujawniają nam potencjalny wygląd nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Bazują one na aktualnych protypach testowanych przez producenta. Zobaczmy sobie, czego można się spodziewać.

Rendery smartfonów iPhone 16 Pro i Max ujawniają niewiele zmian

iPhone 16 Pro i 16 Pro Max to smartfony, które na pierwszy rzut oka będą podobne do obecnej generacji telefonów Apple. Potwierdzają to wspomniane rendery opracowane przez serwis źródłowy na bazie uzyskanych przez redakcję informacji. Wygląd jest bardzo zbliżony do tego, co już znamy.







Tak mają wyglądać smartfony iPhone 16 Pro i Max

Nowe smartfony Apple dostaną płaskie ekrany z dynamicznymi wyspami, co nie jest żadną nowością. Jednak ich przekątne mają wzrosnąć do około 6,3 i 6,9 cala. To oznacza, że iPhone 16 Pro Max będzie największym telefonem z logo nadgryzionego jabłka w historii firmy i względem poprzednika otrzyma większy ekran o około 0,2 cala.

Apple wprowadziło w prototypach pewne modyfikacje

iPhone 16 Pro Max powstaje pod nazwą kodową Lightning. Natomiast model z 6,3-calowym ekranem jest rozwijany przez Apple pod kryptonimem Diablo. Oba telefony otrzymają przeprojektowany przycisk akcji. We wcześniejszym etapie nazywanym Proto1 umieszczono go w zasadzie na równi z boczną ramkę. Jednak obecnie w fazie Proto2 uległo to zmianie. Ponadto przycisk stał się nieco mniejszy.

Boczna ramka ma również nowe przyciski głośności. Nie będą one wciskane do środka i staną się dotykowe oraz zostaną dozbrojone w mechanizm haptyczny, który ma dawać użytkownikom wrażenie fizyczności. Apple planowało to rozwiązanie już wcześniej i powstaje ono pod kryptonimem Nova. Prace nad nim uległy wydłużeniu, ale wszystko wskazuje na to, że wraz z modelami z serii iPhone 16 technologia doczeka się implementacji.

Apple planuje umieścić nowy przycisk akcji we wszystkich modelach smartfonów z serii iPhone 16. Dotyczy to nie tylko wariantów Pro i Pro Max. Poza tym wszystkie z nich dostaną ekrany z dynamicznymi wyspami. Wygląda na to, że większe wyświetlacze będą najistotniejszą z tegorocznych zmian. Premiera odbędzie się we wrześniu 2024 r. Do tego czasu nowe telefony giganta z Cupertino będą obiektem jeszcze całego mnóstwa przecieków.

