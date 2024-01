iOS 17.3 beta 2. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’a

Aktualizacja: iOS 17.3 beta 2 powoduje u części testerów problemy. Dlatego z uaktualnieniem iPhone’a do tej wersji oprogramowania na razie warto się wstrzymać. Apple pewnie zareaguje na te błędy i za jakiś czas udostępni poprawioną kompilację. Ta później trafi również w ręce publicznych testerów.

iOS 17.3 beta 2 to najnowsza odsłona oprogramowania dla iPhone’ów, której program pilotażowy rozpoczął się w grudniu. Teraz deweloperzy aplikacji otrzymali drugie wydanie poglądowe. Na dniach ta sama wersja trafi do członków zapisanych do publicznego programu testów. Co nowego tu znajdziemy?

Nowości w iOS 17.3 beta nie ma zbyt wiele. Najważniejszą z nich jest nowe narzędzie, które skutecznie utrudni życie złodziejom. Funkcja ochrony urządzenia przed kradzieżą pozwala na kontrolowanie dostępu do wielu opcji. Pozostałe zmiany są bardziej kosmetyczne, ale na pewno warto wspomnieć o nowych opcjach z Apple Music, w tym współdzielonych playlistach, których nie udało się wprowadzić w zeszłym roku.

Aktualizacja iOS 17.3 beta 2 wkrótce dla wszystkich

Apple oddało drugą betę iOS 17.3 w ręce deweloperów, ale na dniach ten sam build dostaną publiczni testerzy. Wtedy oprogramowanie będą mogli zainstalować wszyscy chętni właściciele iPhone’ów. Na finalną wersję software poczekamy dłużej. Powinna ona być dostępna pod koniec stycznia lub w lutym.

