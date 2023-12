iOS 17.2.1. Aktualizacja sprawia na iPhone’ach problemy

iOS 17.2.1 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło wcześniej w tym miesiącu zgodnie z zapowiedziami. Uaktualnienie rozwiązywało bliżej niesprecyzowane błędy, w tym związane z baterią telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Niestety wybrani użytkownicy skarżą się na problemy, które pojawiły się po instalacji nowego oprogramowania z grudnia. Czym one się objawiają?

Użytkownicy iOS 17.2.1 skarżą się na problemy z łącznością

Część użytkowników iPhone’ów po instalacji uaktualnienia iOS 17.2.1 twierdzi, że ich telefony mają problemy z łącznością. Dotyczy to sieci komórkowych, do których urządzenia nie mogą się przyłączać. Nie wiadomo, jak bardzo powszechny jest to bug, ale wspomina o nim na oficjalnym forum producenta co najmniej kilka osób.

Aktualizacja iOS 17.2.1 rozwiązuje problemy i wprowadza też nowe błędy

Jak można sobie poradzić z takimi problemami? Część osób twierdzi, że pomocne jest usunięcie istniejących profili VPN. Można to zrobić na iPhonie w sekcji Ustawienia. Pomocne może być również zresetowanie połączeń, co również można zrobić w ustawieniach smartfonów.

iPhone pracuje krócej na baterii

Apple na większości rynków w oficjalnym wykazie zmian nie sprecyzowało poprawek, które wprowadza aktualizacja iOS 17.2.1. Jednak w części krajów podano, że dotyczy to baterii iPhone’ów i nowe uaktualnienie rozwiązuje podobne problemy. Tymczasem u części użytkowników pojawiły się one dopiero wraz z instalacją tego konkretnego oprogramowania.

Na oficjalnym forum dyskusyjnym Apple pojawiają się głosy, że po instalacji nowej aktualizacji iPhone’y oferują krótszy czas pracy na jednym naładowaniu baterii i takie opinie są najczęstsze. Jednak część użytkowników dodaje, że ich telefony ulegają nadmiernemu nagrzewaniu i dotyczy to przede wszystkim modeli z serii 15.

W drodze może być aktualizacja iOS 17.2.2

Apple obecnie prowadzi program pilotażowy oprogramowania z numerkiem 17.3, które dostępne jest w poglądowej wersji beta. Jego finalnej odsłony spodziewajmy się pod koniec stycznia lub na początku lutego. Czy jednak firma będzie czekała z rozwiązaniem wyżej wymienionych problemów do tego czasu? Jest to wątpliwe i jeszcze w pierwszej połowie przyszłego miesiąca może zostać udostępnione uaktualnienie iOS 17.2.2 z poprawkami, gdzie te błędy zostaną usunięte.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Widzimy jednak, że iOS 17 nie jest pozbawiony błędów i co jakiś czas pojawiają się głosy o kolejnych błędach, które to Apple następnie musi rozwiązywać aktualizacjami.

