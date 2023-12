2024 r. przyniesie nam premiery licznych produktów, również w ofercie Apple. Zobaczymy nowe iPhone’y 16, tablety z serii iPad czy zegarki Apple Watch series 10, a na tym nie koniec. Z początkiem roku ma ruszyć sprzedaż gogli Vision Pro. W planach firmy są także inne nowości.

Gogle Vision Pro wcześnie w 2024 roku

Google Vision Pro trafią do sprzedaży w lutym 2024 r.

Apple pochwaliło się okularami Vision Pro kilka miesięcy temu. Firma wierzy, że jej produkt AR/VR przebije się do mainstreamu, co nie udało się wielu innym producentom. Sprzedaż nowych gogli ma rozpocząć się w lutym 2024 r. Cena nie będzie niska, a dostępność początkowo przewidziano wyłącznie z myślą o Stanach Zjednoczonych. Siła nowego sprzętu ma tkwić w oprogramowaniu visionOS, które da dostęp do wielu aplikacji znanych użytkownikom z iPhone’ów. Praca z nimi będzie wyglądała inaczej, ale znane programy powinny sprawić, że ludzie szybko się tu odnajdą.

Nowy iPad Pro i inne tablety z iPadOS

Nowy iPad Pro z Apple M3 ma pojawić się w marcu

W marcu w ofercie mają pojawić się nowe tablety. Najmocniejszym z nich ma być nowy iPad Pro, który otrzyma procesor Apple M3 oraz ekrany OLED-owe. Przecieki mówią również o funkcji bezprzewodowego ładowania z wykorzystaniem MagSafe. Firma planuje odświeżyć całe portfolio sprzętów z oprogramowaniem iPadOS. Dlatego możemy także liczyć na nowe modele z serii Air 6. generacji, które mają otrzymać wyświetlacze w dwóch różnych rozmiarach. Poza tym w ofercie nie zabraknie nowego Mini oraz standardowego modelu.

Smartfony iPhone 16 i 16 Pro

iPhone 16 i 16 Pro to łącznie cztery nowe smartfony, które Apple planuje wprowadzić do oferty we wrześniu 2024 r. Firma zamierzaj odejść od pomysłu sprzed kilku lat i wszystkie nowe modele mają ponownie otrzymać ten sam czip w postaci nowego procesora A18. W Pro pojawi się ponadto obiektyw ultraszerokokątny mający 48-megapikselowy sensor. Poza tym w mniejszej edycji Pro znajdzie się udoskonalony teleobiektyw z tegorocznego Maksa. Wszystkie nowe telefony z iOS 18 mają ponadto dostać przycisk akcji.

Wszystkie modele iPhone 16 mają dostać czip A18

Smartwatche Apple Watch series 10

Jesień 2024 r. przyniesie nam także premierę smartwatchy z linii Apple Watch series 10. Spodziewajmy się dotychczasowego wyglądu, a więc na większe zmiany w designie nie ma co liczyć. Na pewno jednak zostaną umieszczone ulepszone podzespoły. Firma może również szykować specjalną wersję zegarka o nazwie X, która będzie jubileuszowa. Tutaj zmiany wizualne mogą się pojawić, ale na razie projekt owiany jest tajemnicą.

Apple Watch series 10 zadebiutuje wraz ze smartfonami iPhone 16

Słuchawki bezprzewodowe AirPods 4 i Max 2

Apple szykuje także nowe słuchawki bezprzewodowe. W drodze są dwa nowe modele z serii AirPods 4. Z wyglądu będzie im bliżej do modelu Pro i jedne z nich mają dostać funkcję ANC, czyli aktywnego wyciszania dźwięków z otoczenia. Firma ma również wprowadzić do oferty Max 2. generacji. We wszystkich z nich spodziewajmy się USB C.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods 4 zbliża się do wersji Pro

iOS 18 i inne systemy operacyjne

Apple na 2024 r. szykuje również nowe systemy operacyjne. Są to iOS, iPadOS i tvOS z numerkami 18 oraz watchOS 11 i macOS 15. Wszystkie zostaną pokazane w czerwcu na WWDC24. Potem ruszą beta testy. Finalne aktualizacje powinny być gotowe we wrześniu.

