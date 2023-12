iPhone 16 Pro z Apple A18. Wszystkie smartfony z iOS 18 dostaną nowy czip

iPhone 16 Pro otrzyma czip Apple A18, ale wzmianki w kodzie iOS 18 ujawniają, że firma ma też inne plany. Te dotyczą umieszczenia tego samego procesora w dwóch tańszych smartfonach na 2024 r. Jeśli tak, to Apple A18 nie będzie jedynie układem dla modeli iPhone 16 Pro i Pro Max. Będzie to miła zmiana.

iPhone 16 Pro otrzyma procesor Apple A18 i raczej jest to informacja, która nikogo nie dziwi. Dwa tańsze telefony wobec obecnej wiedzy powinny otrzymać tegoroczne czipy. Wygląda jednak na to, że stanie się inaczej. Rąbka tajemnicy na ten temat uchyla nam kod źródłowy systemu iOS 18, który to w formie aktualizacji zostanie udostępniony w przyszłym roku i ma wnieść sporo nowości. Czego się tam doszukano?

Nie tylko iPhone 16 Pro z czipem Apple A18

Kod źródłowy systemu iOS 18 wskazuje na to, że smartfony iPhone 16 Pro i Pro Max dostaną układy Apple A18. Wskazują na to wzmianki w postaci D93 i D94. Pod takimi kryptonimami gigant z Cupertino rozwija dwa droższe smartfony na 2024 r. samo oprogramowanie ukrywa się pod nazwą kodową Crystal. Są tam informacje dotyczące nowego układu. Co z dwoma tańszymi telefonami?

Kod iOS 18 ujawnia, że Apple A18 to czip nie tylko dla smartfonów iPhone 16 Pro

Wygląda na to, że Apple odejdzie od zmian, które wprowadzono w 2022 r. To oznacza, że dwa tańsze smartfony z serii iPhone 16 nie dostaną tegorocznego układu A17 z modeli 15 Pro. Ma to być Apple A18, czyli ten sam SoC, który znajdzie się pod obudowami dwóch droższych telefonów. Te dwa pierwsze powstają pod kryptonimami D47 i D48. Wzmianki z iOS 18 również sugerują na zupełnie nowe procesor.

Taka zmiana cieszy, bo Apple przed laty stosowało we wszystkich telefonach te same procesory i dzięki temu oferowały one zbliżoną wydajność oraz możliwości. Potem tego zaprzestano, ale widzimy, że najpewniej czeka nas powrót do wcześniejszej praktyki, co jest dobrą wiadomością i skorzystają na tym klienci.

Zapowiedź iOS 18 przed nowymi smartfonami

Oczywiście na oficjalną zapowiedź smartfonów z serii iPhone 16 jeszcze sobie poczekamy. Apple zaprezentuje je we wrześniu. Na razie nie doszukano się informacji o specjalnym modelu Ultra, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Co nie zmienia faktu, że taki telefon może istnieć w formie prototypu. Firma już wcześniej testowała model pod nazwą kodową D84S, który prawdopodobnie był zmodyfikowanym Pro Maksem i miał autorski modem 5G. Do oferty w 2023 r. takie urządzenie jednak nie trafiło. Jak będzie w przyszłym roku, to przekonamy się z czasem.

Najpierw czeka nas zapowiedź systemu iOS 18 aka Crystal. Apple pochwali się tym oprogramowaniem w czerwcu. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego WWDC24. Potem przyjdzie czas na publiczne beta testy. Finalna aktualizacja powinna być gotowa we wrześniu.

