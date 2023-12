iOS 17.2.1 już jest. Wraz z nim aktualizacje iOS 16.7.4 i macOS 14.2.1

iOS 17.2.1, macOS 14.2.1 oraz iOS 16.7.4 i iPadOS z tym samym numerkiem to nowe aktualizacja dla urządzeń Apple. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem są to poprawki znalezionych błędów. Obejmują one również bezpieczeństwo. Zobaczmy, jakie bugi Apple rozwiązało w iOS 17.2.1 i pozostałych aktualizacjach.