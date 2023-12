iOS 17.2.1 w drodze. Nowa aktualizacja z poprawkami dla iPhone’ów

iOS 17.2.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą przygotowuje Apple. Co nowego tu znajdziemy? Tym razem będą to poprawki znalezionych błędów. Użytkownicy skarżą się w obecnym oprogramowaniu telefonów na pewne problemy. Aktualizacja iOS 17.2.1 powinna je usunąć, ale terminu wydania na razie nie ma.

iOS 17.2.1 to kolejna aktualizacja dla iPhone’ów, którą zobaczymy po dużym uaktualnieniu z numerkiem 17.2. Tym razem jednak nie ma co liczyć na nowości. Apple szykuje poprawki błędów i obecnie trwają testy oprogramowania. Skąd to wiemy? Informacje o tym wydaniu dostrzegł w logach własnych serwerów serwis Macrumors.

Aktualizacja iOS 17.2.1 wprowadzi na iPhone’ach poprawki

Aktualizacja iOS 17.2.1 będzie zawierać poprawki. Nowe funkcje Apple planuje dopiero dla uaktualnienia z numerkiem 17.3, które obecnie znajduje się na etapie beta testów. Co to za błędy? Część użytkowników skarży się na bugi objawiające się znikającą aplikacją Wiadomości, gdy dochodzi do zmiany układu ikonek na ekranie głównym.

Na razie nie wiadomo, kiedy Apple udostępni aktualizację iOS 17.2.1. Może to nastąpić jeszcze w tym miesiącu. Z drugiej strony bardziej prawdopodobnym terminem wydaje się być początek stycznia przyszłego roku. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się już w ciągu kilku najbliższych tygodni.

