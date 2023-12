iPhone 17 Pro Max otrzyma teleobiektyw z ważną zmianą. Co szykuje Apple?

iPhone 17 Pro Max to flagowiec Apple na 2025 r. Tak więc jest to telefon, którego prędko nie zobaczymy. Tymczasem już teraz poznajemy wybrane zmiany planowane przez producenta z myślą o nowych modelach. Plotki obejmują teleobiektyw oraz połączony z nim sensor i autorski czip mający zapewnić obsługę Wi-Fi 7.

Teleobiektyw dla modelu iPhone 17 Pro Max z ważną zmianą

Apple planuje w smartfonie iPhone 17 Pro Max zaimplementować nowy teleobiektyw, który zostanie połączony w końcu z sensorem mającym rozdzielczość większą od 12 megapikseli. Będzie to 48-megapikselowy czujnik, który współpracuje już z głównym obiektywem szerokokątnym. Natomiast w 2024 r. ma wspomagać również kamerę ultraszerokokątną.

Teleobiektyw z modelu Apple iPhone 17 Pro Max otrzyma istotne zmiany

Informację przekazał analityk Jeff Pu, który dysponuje informacjami powiązaniami z łańcuchami dostaw dla Apple. Jednak w przeszłości czasem serwował niesprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino, co warto mieć na uwadze. Jak jest tym razem, to przekonamy się dopiero w 2025 r. Prędko to niestety nie nastąpi.

Apple szykuje autorski czip z Wi-Fi 7

Apple chce zaimplementować wsparcie dla Wi-Fi 7 we własnych telefonach już w przyszłym roku. Jednak nie będzie to autorskie rozwiązanie, a obsługiwane przez technologie dostarczone przez partnera. Jednak wraz z modelami iPhone 17 Pro ma to ulec zmianie i gigant planuje skorzystać z własnego rozwiązania, nad którym to obecnie pracuje.

Pokrywa się to z informacjami, które jakiś czas temu ujawnił Bloomberg. Wtedy dowiedzieliśmy się, że Apple pracuje nad własnym czipem do obsługi Wi-Fi 7 oraz Bluetooth, który ma być gotowy do wprowadzenia w urządzeniach w 2025 r. Rok później ma on znaleźć się także w tańszych modelach z serii iPhone 18.

Wydajny procesor A19 Pro

Sercem smartfonów z serii iPhone 17 Pro będzie oczywiście procesor A19 Pro, o którym obecnie wiadomo bardzo niewiele. Z pewnością wydajność czipu będzie o kilkadziesiąt proc. lepsza w porównaniu do obecnej generacji. Na szczegóły przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać.

Premiera smartfonów z serii iPhone 17 odbędzie się dopiero w okolicy września 2025 r. Do tego czasu nowe telefony z logo nadgryzionego jabłka będą jeszcze obiektem całego mnóstwa przecieków. Najpierw jednak czeka nas debiut przyszłorocznych modeli, a te również mają wnieść istotne zmiany obejmujące całą linię.

źródło: Macrumors