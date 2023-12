iOS 17.2 bez tych funkcji. Apple każe czekać na iOS 17.3 lub dłużej

iOS 17.2 to duża aktualizacja, która to jednak została pozbawiona pewnych funkcji. Apple planuje udostępnić je w późniejszym czasie. Pewnie nastąpi to wraz z iOS 17.3 spodziewanym na początku 2024 r. lub w nieco późniejszym terminie. Na te opcje właściciele iPhone’ów będą musieli jeszcze trochę poczekać.

iOS 17.2 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło dla wszystkich użytkowników. Wprowadza ona całkiem sporo nowości. Pewne nowe funkcje zostały jednak wycięte na etapie beta testów. To oznacza, że trzeba będzie na nie poczekać dłużej. Firma ujawniła, że dwie nowe opcje zostały przesunięte na 2024 r. To oznacza, że zostaną wprowadzone najwcześniej wraz z uaktualnieniem iOS 17.3 lub kolejnymi. Co to za rozwiązania?

iOS 17.2 bez tych funkcji dla Apple Music i AirPlay

Aktualizacja iOS 17.2 udostępniona w poniedziałek dodała liczne nowe funkcje. Jednak firma jeszcze na etapie beta testów wycięła nowość z Apple Music. Mowa o współdzielonych playlistach, które może tworzyć wielu użytkowników. Odbywa się to poprzez udostępnianie specjalnych linków. Opcja pojawi się w późniejszym czasie. Pewne informacje mówią o tym, że wymaga to dopracowania. Również pod względem ewentualnego wykorzystania pod kątem spamu.

Pewnych funkcji z iOS 17.2 zabrakło

Następnie mamy AirPlay dla hoteli. To rozwiązanie, które ma Google we własnych Chromecastach. Pozwala to na wykorzystanie dostępnych w pokojach hotelowych telewizorów pod kątem udostępniania treści z ekranów smartfonów. U Apple ma to działać na zasadzie skanowania kodów QR. Firma potwierdziła, że ta funkcja rzeczywiście została również opóźniona do 2024 r.

Wybrane nowości mogą pojawić się w iOS 17.3

Nowości najwcześniej wraz z iOS 17.3

Apple jeszcze w tym tygodniu powinno udostępnić pierwszą poglądową wersję iOS 17.3, czyli kolejnej aktualizacji dla iPhone’ów. Najpierw wydanie beta trafi w ręce deweloperów aplikacji. Niedługo po tym zostanie udostępnione także członkom publicznego programu pilotażowego. Obie te nowości mogą, ale nie muszą pojawić się w tym oprogramowaniu i nie można wykluczyć, że nastąpi to nieco później.

Aktualizacja iOS 17.3 zapewne zostanie udostępniona dla wszystkich użytkowników iPhone’ów w styczniu lub lutym przyszłego roku. Z pewnością znajdziemy tu trochę nowości, ale powinno być ich mniej w porównaniu do uaktualnienia z numerkiem 17.2, co warto mieć na uwadze.

Przy okazji warto dodać, że Apple w ostatnich aktualizacjach załatało także błędy związane z zabezpieczeniami. Dlatego użytkownicy starszych sprzętów również otrzymali łatki serwisowe z numerkami 16.7.3. Usunięto w nich luki powiązane z WebKit, kernelem czy usługą Znajdź. W tym przypadku nowych funkcji nie dodano i skupiono się jedynie na łataniu odkrytych dziur.

