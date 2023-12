iOS 16.7.3 i iPadOS 16.7.3 to nowe uaktualnienia na starsze sprzęty Apple. Co nowego tu znajdziemy? Niestety nie są to nowe funkcje. Firma dla właścicieli iPhone’ów oraz iPadów przygotowała poprawki błędów związanych z zabezpieczeniami. Aktualizacje iOS 16.7.3 i iPadOS 16.7.3 są dostępne dla wszystkich użytkowników.