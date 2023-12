MacBook Air M3 wcześnie w 2024 r. Nowe laptopy Apple dostaną istotne zmiany

MacBook Air M3 to seria nowych komputerów Apple, które mamy zobaczyć w 2024 r. Ma to nastąpić w pierwszym kwartale i wiemy, że laptopy otrzymają ważne zmiany. Najistotniejszą w MacBookach Air na kolejny rok będzie procesor Apple M3 wykonany w 3-nm litografii. Czip otrzymał układ GPU ze zwiększonymi możliwościami.

MacBook Air M3 w plotkach pojawia się od dawna. Apple planuje odświeżyć własne laptopy w 2024 r. Wiemy, że seria obejmie dwa modele mające wyświetlacze o różnych przekątnych. Ponadto otrzymają one nowy czip, który pojawił się tegorocznej jesieni w modelach Pro. Jakie jeszcze zmiany szykuje gigant z logo nadgryzionego jabłka? Rąbka tajemnicy uchyla nam Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy z Cupertino.

Laptopy MacBook Air M3 wcześnie w 2024 roku

Apple planuje wprowadzić do oferty komputery z serii MacBook Air M3 wcześnie w 2024 r. Wiele więc wskazuje na to, że nowe laptopy pojawią się w ofercie giganta z Cupertino w trakcie marcowej konferencji. Tam mamy zobaczyć także odświeżone tablety iPad. Mark Gurman twierdzi, że firma chce w ten sposób zwiększyć sprzedaż w tych kategoriach urządzeń, która to obecnie maleje.

Laptopy MacBook Air M3 Apple ma wprowadzić wcześnie w 2024 r.

MacBook Air M3 otrzyma ten sam procesor, który Apple wcześniej w tym roku wprowadziło do modeli Pro. Czip oferuje o kilkadziesiąt proc. lepszą wydajność dla rdzeni CPU i GPU. W tym drugim przypadku wprowadzono również liczne nowe funkcje, w tym obsługę ray tracingu, czyli techniki odpowiedzialnej za śledzenie promieni świetlnych w czasie rzeczywistym. Podobne rozwiązanie jest w układzie A17 Pro z ostatnich iPhone’ów.

Nowe notebooki Apple w dwóch rozmiarach

Apple wraz z serią MacBook Air M3 da klientom do wyboru dwa warianty wielkościowe. Pierwszym jest model z 13-calowym ekranem. Drugi laptop dostanie większy wyświetlacz o przekątnej 15 cali. Większe zmiany wizualne nie są planowane i design komputerów pewnie będzie nawiązywać do tego, co znamy obecnie.

Gurman uważa, że wraz z premierą MacBooków Air z czipem Apple M3 gigant z Cupertino pozbędzie się z oferty podstawowego modelu z procesorem M1. Co w zasadzie nie dziwi i taka jest kolej rzeczy. Ponadto źródło informacji wspomina o nowych komputerach z serii Mac Studio oraz Mac Pro. Mają one zadebiutować najwcześniej jesienią 2024 r. Nie wyklucza jednak, że ich debiut zostanie przesunięty na 2025 r., co warto mieć na uwadze.

Marcowa konferencja przyniesie nam także inne produkty. Będą to przede wszystkim nowe tablety iPad z kilku serii, wśród nich wymienia się modele Air i Pro. Następnie mamy nowe akcesoria z linii Magic, które otrzymają złącza USB C. Na koniec mamy Apple Pencil 3, czyli kolejną generację elektronicznego ołówka firmy.

