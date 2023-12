iOS 17.2. Przeczytaj, zanim zainstalujesz nową aktualizację dla iPhone’a

iOS 17.2 to nowa aktualizacja dla iPhone’a, którą Apple udostępni w przyszłym tygodniu. Co warto wiedzieć przed jej instalacją? W jednym miejscu zebrałam ważne informacje i wskazówki. Warto je znać przed zainstalowaniem iOS 17.2 na iPhonie. Uaktualnienie wnosi sporo nowości oraz funkcji. Zobaczmy, co nowego dodano.

iOS 17.2 to duża aktualizacja dla iPhone’a, która do niedawna znajdowała się na etapie beta testów. Kilka dni temu Apple udostępniło wariant RC. To oznacza, że wkrótce będzie mógł ją zainstalować użytkownik każdego zgodnego telefonu z logo nadgryzionego jabłka. Co warto wiedzieć już dziś?

Aktualizacja wprowadza sporo nowości

Aktualizacja iOS 17.2 wprowadza liczne nowości. Wśród nowych funkcji z pewnością warto wymienić zupełnie nową aplikację Dziennik, która pozwala na cykliczne dodawanie wpisów na telefonie. Mogę one być wzbogacane poprzez zdjęcia czy filmy. Opcji jest naprawdę sporo, choć jest to oprogramowanie, które pewnie nie będzie użytkowane przez wszystkich właścicieli iPhone’ów, a jedynie przez część z nich.

W iOS 17.2 Apple dodało aplikację Dziennik

Wraz z iOS 17.2 pojawiają się nowości dla modeli iPhone 15 Pro i 15 Pro Max. Właściciele tych telefonów Apple mogą nagrywać wideo przestrzenne z myślą o goglach Vision Pro. Następnie mamy poprawioną prędkość ustawiana teleobiektywu, co ułatwi robienie zdjęć małym obiektom. Ponadto w tych telefonach dodano opcję tłumaczenia pod przyciskiem czynności.

Aktualizacja wprowadza także wiele innych udoskonaleń. Właściciele telefonów Apple z serii iPhone 13 oraz 14 ucieszą się ze wsparcia dla standardu ładowania Qi2, który początkowo wprowadzono w modelach 15. Teraz funkcję rozszerzono o starsze smartfony i jest to miły gest w stronę ich właścicieli. Nowości jest więcej. Zapoznacie się z nimi w oficjalnym wykazie zmian.

iOS 17.2 dla iPhone’ów w poniedziałek lub wtorek

Apple nie podało dokładnego terminu premiery iOS 17.2 dla wszystkich użytkowników, ale powinno to nastąpić w poniedziałek lub wtorek. W okolicy godziny 19:00 naszego czasu. Wtedy aktualizacja będzie dostępna do pobrania po udaniu się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Z instalacją jednak warto się wstrzymać. Choćby na godzinę lub dwie. To tak na wypadek, gdyby coś poszło nie tak, bo w przeszłości były takie przypadki i kończyło się to koniecznością odtwarzania iPhone’ów z wykorzystaniem komputerów. Lepiej dmuchać na zimne i się nie spieszyć.

Aktualizacja iOS 17.2 wprowadza sporo nowości

Wraz z nową aktualizacją dla iPhone’ów pojawią się także uaktualnienia na inne sprzęty Apple. Są to macOS 14.2 dla Maców, watchOS 10.2 dla smartwatchy z logo nadgryzionego jabłka oraz tvOS, iPadOS i nowy software dla HomePodów z numerkami 17.2.

Tymczasem testerzy już wypatrują kolejnych aktualizacji. Są to iOS 17.3 dla iPhone’ów oraz inne uaktualnienia na pozostałe sprzęty. Pierwsze bety pewnie zostaną oddane w ręce deweloperów, a potem także uczestnikom Apple Beta Software Program, co powinno nastąpić w przyszłym tygodniu. Wtedy poznamy nowości, które przygotowano z myślą o tych wydaniach.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne