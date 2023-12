iPhone 16 otrzyma nowy mikrofon. Apple stawia na AI i Siri

iPhone 16 to seria mająca objąć cztery nowe smartfony, które Apple wprowadzi do oferty w przyszłym roku. Jakie zmiany planuje gigant z Cupertino na 2024 r.? Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchyla nam ponownie analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu firmy. Tym razem dowiadujemy się, że telefony mają otrzymać nowy mikrofon. Niby nie robi to wrażenia, ale ma to odegrać duże znaczenie dla AI oraz Siri.

Nowy mikrofon dla modeli iPhone 16 nie bez przyczyny

Apple planuje zaimplementować nowy mikrofon w smartfonach z serii iPhone 16 i jest to wbrew pozorom istotna zmiana. Po co takie rozwiązanie? Z myślą o lepszym nasłuchiwaniu użytkowników, co może wydawać się błahe, ale nie pod kątem nowości, które opracowuje gigant z Cupertino. Co to takiego?

Nowy mikrofon z modeli iPhone 16 ma być doskonalszy pod względem sprzętowym. W konsekwencji ma pozwolić na lepsze i dokładniejsze nasłuchiwanie komend głosowych użytkowników oraz dyktowanie słów. Ma to odbywać się ze znacznie lepszą precyzją niż dotychczas.

Apple planuje zaimplementować takie rozwiązanie we wszystkich smartfonach z linii iPhone 16. To oznacza, że nowy mikrofon dostaną wszystkie cztery modele z iOS i nie pozostanie to domeną wyłącznie droższych modeli Pro, co na pewno cieszy. Koszty komponentów mają być co najmniej dwa razy wyższe w porównaniu do obecnych smartfonów. Dostawcami części mają być firmy AAC oraz Goertek.

Apple stawia w iOS 18 na Siri oraz AI

Siri oraz generatywne AI mają odegrać dużą rolę w planach firmy z Cupertino na przyszły rok. Wiemy, że Apple na te cele ma przeznaczyć miliardy dolarów, gdyż w porównaniu z konkurencją na tym polu zaczyna pozostawać coraz bardziej w tyle. Wiele nowych opcji obejmujących sztuczną inteligencję ma pojawić się wraz z aktualizacją iOS 18. Oprogramowanie zostanie zaprezentowane w czerwcu, w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC24.

Możemy się domyślać, że smartfony z serii iPhone 16 otrzymają pewne rozwiązania obejmujące Siri oraz AI, które starsze modele wraz z aktualizacją do iOS 18 nie dostaną. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać.

Apple wiąże duże nadzieje związane z implementacją generatywnego AI we własnych produktach. Dotyczy to nie tylko iPhone’ów, ale także innych urządzeń. Efekty tych prac powinniśmy poznać już za kilka miesięcy. W trakcie czerwcowego WWDC24, gdzie zostaną zaprezentowane nowe systemy operacyjne dla sprzętów z logo nadgryzionego jabłka.

