iPad Pro 2024, iPad Air 6 i Apple Pencil 3 blisko. Kiedy nowe tablety?

iPad Pro 2024, iPad Air 6 i Apple Pencil 3 to nadchodzące nowości z logo nadgryzionego jabłka. Kiedy zobaczymy nowe tablety oraz pozostałe produkty? Wiele wskazuje na to, że w pierwszym kwartale 2024 r. Apple szykuje nowy ołówek elektroniczny oraz odświeżone tablety z serii iPad Pro i Air 6. generacji.

iPad Pro 2024 z czipem M3, iPad Air 6 i Apple Pencil 3 to nowości z logo nadgryzionego jabłka, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Nowe informacje związane m.in. z tym, kiedy zobaczymy nowe produkty, ujawnił Mark Gurman. W przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta z Cupertino, a więc i tym razem pewnie coś jest na rzeczy. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Tablety iPad Pro 2024 z czipem Apple M3

iPad Pro 2024 to nie jeden, a dwa nowe tablety, które mają otrzymać czipy Apple M3. To ten sam procesor, który znalazł się w tym roku w pierwszych MacBookach. Oferuje on naprawdę dużą wydajność i wprowadza liczne udoskonalenia dla układu graficznego GPU. Wiemy, że oba modele mają otrzymać ekrany wykonane w technologii OLED-owej, która wprowadzi liczne udoskonalenia względem stosowanych dotychczas wyświetlaczy LCD.

Apple Pencil 3 i inne nowe akcesoria

Następnie mamy kolejną generację elektronicznego ołówka. Mowa o Apple Pencil 3. Będzie to nowe akcesorium, które zastąpi drugą wersję tego gadżetu, ale będzie droższy względem wprowadzonego do oferty w tym roku wariantu z USB C, którego cena jest spora niższa. Nowości nie są znane, ale zapewne pojawi się nowy interfejs i inne udoskonalenia.

Tablety iPad Pro 2024 z M3, iPad Air 6 i Apple Pencil 3 mają zadebiutować w przyszłym roku

Apple planuje wprowadzić do oferty także inne nowe akcesoria dla iPadów. W drodze jest nowa klawiatura bezprzewodowa Magic Keyboard. Gurman twierdzi, że otrzyma ona solidniejszą ramkę wykonaną z aluminium. Dzięki temu tablety z logo nadgryzionego jabłka mają bardziej przypominać laptopy. Dokładny wygląd sprzętu nie jest jednak znany.

Dwa modele iPad Air 6

Apple ponadto planuje wprowadzić do oferty dwa nowe modele tabletów iPad Air 6. generacji. Otrzymają one wyświetlacze o różnej wielkości oraz procesory M2, które zapewnią im skok wydajności względem dotychczasowego czipu M1. W mniejszym tablecie znajdzie się ekran o przekątnej 10,9 cala, a więc bez zmian. W drodze jest też drugi tablet z większym wyświetlaczem o przekątnej 12,9 cala, który to znamy już z wariantu Pro.

Apple planuje zaprezentować wszystkie te nowości oraz nowe MacBooki Air, bo takie laptopy również są w przygotowaniu, wcześnie w 2024 r. Ma to pozwolić m.in. na zwiększenie sprzedaży urządzeń z tych serii, która nieco kuleje. Prawdopodobnie nastąpi to w marcu przyszłego roku, ale na razie nie jest to jeszcze nic pewnego i na więcej informacji na ten temat trzeba będzie poczekać.

