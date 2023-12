iOS 17.3 beta — kiedy nowa aktualizacja Apple dla iPhone’ów?

iOS 17.3 beta to poglądowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, której testy powinny ruszyć na dniach. Kiedy Apple udostępni to uaktualnienie? Wiele wskazuje na to, że wersja beta iOS 17.3 zostanie upubliczniona w przyszłym tygodniu. Zobaczmy, jakie nowości mogą zostać wprowadzone w tej aktualizacji.

iOS 17.3 beta to poglądowa wersja nowego uaktualnienia dla iPhone’ów, którego spodziewamy się po premierze wersji z numerkiem 17.2. To ostatnie zostało oddane w ręce testerów w postaci buildu RC. To oznacza, że kolejne oprogramowanie zostanie wkrótce udostępnione do publicznych testów. Kiedy to nastąpi?

Aktualizacja iOS 17.3 beta dla iPhone’ów wkrótce

Apple powinno udostępnić dla wszystkich użytkowników iPhone’ów uaktualnienie z numerkiem 17.2 na początku przyszłego tygodnia. Pewnie nastąpi to w poniedziałek lub wtorek. Najszybciej dzień później testerzy otrzymają iOS 17.3 beta. Najpierw dostęp otrzymają deweloperzy, a potem także członkowie publicznego programu pilotażowego. Oczywiście to wstępny termin, bo może on ulec przesunięciu.

Aktualizacja iOS 17.3 beta być może doda nowe emoji 15.1

Aktualizacja iOS 17.3 beta powinna wprowadzić nowe opcje w Apple Music dotyczące współdzielonych playlist, których nie udało się sfinalizować dla uaktualnienia z numerkiem 17.2. Możliwe, że zostaną także dodane nowe emoji 15.1. Pewnie pojawi się więcej nowości, ale te na razie owiane są tajemnicą. Poznamy je po uruchomieniu programu pilotażowego.

W tym roku testerzy otrzymają co najwyżej jedną wersję systemu z numerkiem 17.3. Kolejne wersje beta tej aktualizacji pojawią się dopiero w 2024 r. Program testów potrwa pewnie ponownie kilka tygodni.

źródło: opracowanie własne