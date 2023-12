iOS 17.2 RC i iPadOS 17.2 RC dostępne. Co nowego wnosi aktualizacja?

iOS 17.2 RC i iPadOS 17.2 to nowe uaktualnienia dla iPhone’ów i iPadów, które Apple udostępniło testerom. To oznacza, że finalna aktualizacja dla wszystkich jest blisko. Co nowego znajdziemy w iOS 17.2 RC oraz iPadOS 17.2 RC? Nowości w tych systemach nie brakuje. Apple udostępniło oficjalny wykaz zmian.

iOS 17.2 RC to aktualizacja, która do niedawna znajdowała się w fazie beta testów. Apple udostępniło finalny build deweloperom oraz członkom biorącym udział w publicznym programie pilotażowym. Wraz z iPadOS 17.2 RC. Uaktualnienie dla wszystkich użytkowników zostanie udostępnione za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Oficjalny wykaz nowości widoczny jest poniżej.

Aktualizacja iOS 17.2 RC i iPadOS 17.2 RC – co nowego / wykaz nowości

Ta aktualizacja wprowadza Dziennik, zupełnie nowy sposób na zastanawianie się nad chwilami życia i zachowywanie wspomnień. To wydanie zawiera także ulepszenia przycisku akcji i aparatu, a także inne funkcje, poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego iPhone’a.

Dziennik

Dziennik to nowa aplikacja, która pozwala pisać o małych chwilach i wielkich wydarzeniach w Twoim życiu, dzięki czemu możesz ćwiczyć wdzięczność i poprawiać swoje samopoczucie

Sugestie dotyczące dziennika ułatwiają zapamiętywanie przeżyć, inteligentnie grupując wycieczki, zdjęcia, treningi i nie tylko w momenty, które możesz dodać do swojego dziennika

Filtry pozwalają szybko znaleźć wpisy dodane do zakładek lub wyświetlić wpisy z załącznikami, dzięki czemu możesz wrócić do kluczowych momentów swojego życia i zastanowić się nad nimi

Zaplanowane powiadomienia pomagają zachować spójną praktykę dziennika, przypominając o konieczności pisania w wybranych dniach i godzinach

Możliwość zablokowania dziennika za pomocą Touch ID lub Face ID

Synchronizacja iCloud zapewnia bezpieczeństwo i szyfrowanie wpisów w dzienniku w iCloud

Przycisk akcji

Opcja tłumaczenia dla przycisku akcji na iPhonie 15 Pro i iPhonie 15 Pro Max, aby szybko tłumaczyć frazy lub rozmawiać z kimś w innym języku

Kamera

Wideo przestrzenne umożliwia przechwytywanie wideo na telefonie iPhone 15 Pro i telefonie iPhone 15 Pro Max, dzięki czemu możesz ponownie przeżyć wspomnienia w trzech wymiarach na urządzeniu Apple Vision Pro

Poprawiona prędkość ustawiania ostrości teleobiektywu podczas fotografowania małych odległych obiektów na iPhonie 15 Pro i iPhonie 15 Pro Max

Wiadomości

Strzałka nadrabiania zaległości pozwala łatwo przejść do pierwszej nieprzeczytanej wiadomości w rozmowie, dotykając strzałki widocznej w prawym górnym rogu

Opcja Dodaj naklejkę w menu kontekstowym pozwala dodać naklejkę bezpośrednio do bańki

Aktualizacje Memoji obejmują możliwość dostosowania kształtu dowolnego Memoji

Weryfikacja klucza kontaktu zapewnia automatyczne alerty i kody weryfikacyjne kontaktu, które pomagają zweryfikować, czy osoby narażone na nadzwyczajne zagrożenia cyfrowe komunikują się tylko z osobami, do których mają zamiar

Pogoda

Ilości opadów pomogą Ci śledzić warunki deszczu i śniegu w danym dniu przez następne 10 dni

Nowe widżety pozwalają wybierać spośród opadów na następną godzinę, prognozy dziennej, godzin wschodu i zachodu słońca oraz bieżących warunków, takich jak jakość powietrza, odczucia i prędkość wiatru

Migawka mapy wiatru pomaga szybko ocenić rozkład wiatru i uzyskać dostęp do animowanej nakładki mapy wiatru, aby przygotować się na prognozowane warunki wiatru na następne 24 godziny

Interaktywny kalendarz księżycowy pozwala w łatwy sposób wizualizować fazę księżyca w dowolnym dniu następnego miesiąca

Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Obsługa Siri w zakresie prywatnego dostępu i rejestrowania danych aplikacji Zdrowie za pomocą głosu

Ulepszenia AirDrop, w tym rozszerzone opcje udostępniania kontaktów oraz możliwość udostępniania kart pokładowych, biletów do kina i innych kwalifikujących się biletów poprzez połączenie dwóch iPhone’ów

Lista odtwarzania ulubionych utworów w Apple Music umożliwia szybki powrót do utworów oznaczonych jako ulubione

Funkcję Historii słuchania w Apple Music można wyłączyć w Fokusie, dzięki czemu muzyka, której słuchasz, nie pojawia się w Ostatnio odtwarzanych ani nie wpływa na Twoje rekomendacje

Nowy widżet zegara cyfrowego pozwala szybko sprawdzić godzinę na ekranie głównym oraz w trybie gotowości

Ulepszone autouzupełnianie identyfikuje pola w plikach PDF i innych formularzach, umożliwiając wypełnienie ich informacjami, takimi jak nazwiska i adresy od kontaktów

Nowe układy klawiatury zapewniają obsługę 8 języków lapońskich

Ostrzeżenie o treści poufnej dotyczące naklejek w Wiadomościach zapobiega nieoczekiwanemu wyświetleniu naklejki zawierającej nagość

Obsługa ładowarek Qi2 dla wszystkich modeli iPhone’a 13 i iPhone’a 14

Rozwiązuje problem, który może uniemożliwiać ładowanie bezprzewodowe w niektórych pojazdach

Aktualizacja iOS 17.2 RC i iPadOS 17.2 RC dostępna. Co nowego wnosi?

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Apple udostępni iOS 17.2 i iPadOS 17.2 dla wszystkich za kilka dni

Wydania RC aktualizacji iOS 17.2 oraz iPadOS 17.2 skierowane są do testerów i deweloperów. Ci mają teraz kilka dni, aby sprawdzić, że wszystko działa jak należy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oprogramowanie powinno zostać oddane w ręce wszystkich użytkowników iPhone’ów i iPadów na początku przyszłego tygodnia. Pewnie nastąpi to w poniedziałek lub wtorek.

Apple niedługo po udostępnieniu finalnych wersji nowych aktualizacji powinno rozpocząć beta testy kolejnych uaktualnień. Mowa oczywiście o iOS 17.3 i iPadOS 17.3, które zapewne też wniosą pewne nowości, być może też nowe emoji. Nie spodziewajmy się jednak, że pojawia się ich tak dużo, jak to jest w przypadku wydań z numerkiem 17.2. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne