iOS 17.1.2 do pobrania. Co nowego wnosi aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 17.1.2 to kolejna aktualizacja z poprawkami dla nowego systemu Apple. Co nowego tu znajdziemy? Nie ma co liczyć na nowości, bo te pojawią się dopiero za jakiś czas wraz z wydaniem 17.2. Aktualizacja iOS 17.1.2 zawiera poprawki błędów i jest ważna dla wszyystkich użytkowników telefonów z logo jabłka.

iOS 17.1.2 to ważna aktualizacja, która została udostępniona przez Apple zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli liczycie na nowości, to niestety na te trzeba jeszcze będzie poczekać. Tym razem mamy do czynienia z poprawkami błędów. Zobaczmy, co nowego wprowadza najnowsze uaktualnienie.

Aktualizacja iOS 17.1.2 – co nowego

Oficjalny wykaz zmian dla iOS 17.1.2 jest bardzo krótki. Można rzec, że wręcz standardowy dla Apple. Jego treść widać poniżej.

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć na tej stronie.

Aktualizacja iOS 17.1.2 dostępna dla wszystkich

Aktualizacja iOS 17.1.2 rozwiązuje groźny problem związany z zabezpieczeniami. Apple ustaliło, że błąd jest już aktywnie wykorzystywany przez cyberprzestępców i pozwala na zdalne wykonanie kodu. Dlatego użytkownicy iPhone’ów nie powinni ignorować tej łatki i jak najszybciej ją zainstalować. Można to zrobić udając się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Na nowości trzeba poczekać do wydania z numerkiem 17.2.

źródło: opracowanie własne