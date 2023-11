iPhone 16 Pro wprowadzi różne zmiany i część z nich poznaliśmy już wcześniej. Tymczasem poznajemy kolejne plany Apple związane z jego flagowcami na 2024 r. Do sieci wyciekły zdjęcia, na których została uchwycona nowa bateria z wczesnego prototypu. Przy okazji dowiadujemy się, co czeka aparat fotograficzny tego konkretnego smartfona.

Nowa bateria z modelu iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro otrzyma przeprojektowany akumulator. Nowa bateria z prototypowej wersji tego telefonu widoczna jest na poniższych zdjęciach. Jak nietrudno zauważyć, producent wprowadził zmiany widoczne gołym okiem. Na pierwszy rzut rzuca się przede wszystkim metalowa powłoka. Ma to usprawnić proces rozpraszania ciepła. Jak dobrze wiemy, w tegorocznych telefonach Apple był to początkowo spory problem. Podobne rozwiązanie stosowane jest w smartwatchach z logo nadgryzionego jabłka.







Nowa bateria dla modelu iPhone 16 Pro ma pojemność nominalną na poziomie 3355 mAh. To oznacza, że jest to tylko o 2,5 proc. więcej w porównaniu do tegorocznego modelu telefonu z iOS, gdzie Apple umieściło akumulator 3274 mAh. Na zdjęciach można też dostrzec przeprojektowane złącze, które służy do podłączenia baterii.

Plotki mówią o tym, że Apple w całej serii smartfonów iPhone 16 zamierza wykorzystać grafenowy rozpraszacz ciepła. Ma to pozwolić na utrzymanie temperatury na odpowiednim poziomie. Ta zmiana dotyczy nie tylko modeli Pro, ale także dwóch tańszych telefonów z logo nadgryzionego jabłka na 2024 r.

Apple udoskonali również aparat fotograficzny

iPhone 16 Pro otrzyma także ulepszony aparat fotograficzny. Ma do niego trafić rozwiązanie, które Apple w tym roku umieściło w droższym modelu Max. Informacje na ten temat dostarczył analityk Ming Chi Kuo. Twierdzi on, że kamera otrzyma nowy teleobiektyw typu tetraprism, który zapewni 5-krotny zoom optyczny.

Starsze plotki mówiły o tym, że to rozwiązanie w 2023 r. trafiło tylko do modelu Pro Max, bo wymagało więcej miejsca pod obudową. W rzeczywistości problemy mogły być natury produkcyjnej, bo Largan miało wydajność produkcji na poziomie 40 proc. Obecnie przekracza 70 proc. i to otwiera możliwości na większe dostawy.

Ponadto warto mieć na uwadze, że iPhone 16 Pro otrzyma i tak więcej miejsca pod obudową, bo będzie nieco większy od poprzednika. Apple planuje zwiększyć rozmiar ekranu do 6,3 cala. W przypadku modelu Max ma to być nawet 6,9 cala. Czy tak będzie, to przekonamy się w drugiej połowie przyszłego roku.

