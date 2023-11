iOS 17.1.2 w drodze. Nowa aktualizacja dla iPhone’ów z poprawkami

iOS 17.1.2 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni jeszcze przed uaktualnieniem z numerkiem 17.2. Nie znajdziemy tu nowości. Będą to poprawki błędów, które znalazł producent. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie udostępniona aktualizacja iOS 17.1.2, ale pewnie nastąpi to w ciągu najbliższych dni.

iOS 17.1.2 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni po wydaniu z numerkiem 17.1.1. Nastąpi to jeszcze przed premierą większego uaktualnienia 17.2. To drugie wniesie całkiem sporo nowości i nowych funkcji. Natomiast pierwsze jedynie poprawki różnych błędów. Skąd wiemy, że takie oprogramowanie jest w drodze i kiedy można się go spodziewać?

Informacje o istnieniu iOS 17.1.2 znalazł w logach własnych serwerów serwis Macrumors, który w przeszłości często odnajdywał ślady nowych wersji oprogramowania dla iPhone’ów. Nie inaczej jest tym razem i to oznacza, że nowa aktualizacja powinna zostać udostępniona przez Apple w niedługim czasie.

Aktualizacja iOS 17.1.2 z poprawkami dla iPhone’ów w niedługim czasie

Apple może udostępnić aktualizację iOS 17.1.2 w zasadzie na dniach. Pewnie nastąpi to jeszcze w tym miesiącu, a być może nawet tygodniu. Premiera na początku grudnia jest zapewne ostatecznym terminem, bo w okolicy połowy przyszłego miesiąca spodziewamy się edycji z numerkiem 17.2. Jakie poprawki zobaczymy? Być może dotyczące problemów z Wi-Fi, ale to wyjaśni się z czasem.

