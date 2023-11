iOS 17.2 beta — sprawdziłam najciekawsze nowe funkcje. Na te warto czekać

iOS 17.2 beta to poglądowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dla wszystkich w grudniu. Sprawdziłam najciekawsze nowe funkcje i nowości z tej wersji. Uaktualnienie iOS 17.2 beta wprowadza sporo ciekawych opcji, które sprawią, że codzienne korzystanie z iPhone’a będzie jeszcze lepsze.

iOS 17.2 beta to poglądowa aktualizacja oprogramowania, której program pilotażowy wystartował kilka tygodni temu. Uaktualnienie wprowadza nowe funkcje oraz różne zmiany i nowości. Sprawdziłam je i wybrałam najciekawsze z nich. Już w grudniu będziecie mogli korzystać z nich sami.

Aplikacja Dziennik

Aktualizacja iOS 17.2 beta wprowadza aplikację Dziennik, którą Apple zapowiedziało w trakcie czerwcowego WWDC24. Jest to nowa appka, która pozwala na dodawanie różnego typu wpisów z każdego dnia użytkownika. Mogą one zawierać zdjęcia, informacje o lokalizacji czy notatki głosowe. Interfejs jest przejrzysty i to sprawia, że aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Ja odnalazłam się tu dosłownie po chwili.

Co ważne aplikacja Dziennik działa na zasadzie sugestii pochodzących z iPhone’a, ale użytkownik decyduje o dostępie do poszczególnych z nich. Dłuższe użytkowanie platformy sprawia, że oferowanych podpowiedzi będzie więcej oraz będą one bardziej trafione. Ponadto wpisy można zabezpieczać hasłem i dodatkową ochronę zapewnia tu szyfrowanie.

Tłumacz w przycisku czynności modeli iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro otrzymał nowy przycisk czynności, który oferuje szybki dostęp do różnych akcji. Wraz z aktualizacją iOS 17.2 beta dodano nowość w postaci tłumacza. Pozwala to na pokonywanie barier komunikacyjnych. Najpierw należy wybrać języki w ustawieniach aplikacji i następnie można liczyć na tłumaczenie rozmów na żywo na wiele języków.

Nowe rozwiązanie przygotowane przez Apple opiera się nie tylko na dokładnych tłumaczeniach. Okazuje się, że jest w stanie również wykrywać kontekst rozmów, co wpływa na lepsze doznania w trakcie korzystania z nowej funkcji. Co ważne, wśród 20 dostępnych języków znajduje się także polski. Nowa opcja z pewnością znajdzie uznanie wśród turystów czy uczniów.

Szczegółowe informacje o pogodzie na widżecie

Apple wraz z iOS 17.2 beta dodało nowe widżety dla pogody. Wprowadzają one bardziej szczegółowe informacje o panujących warunkach dla danej lokalizacji. Następnie mamy elementy wyświetlające prognozę dzienną oraz wschód i zachód Słońca. Normalnie w celu uzyskania tych informacji na iPhonie należy uruchomić aplikację Pogoda. Nowe widżety sprawiają, że dostęp jest oferowany bezpośrednio z ekranu głównego, co jest bardzo wygodne.

Aktualizacja iOS 17.2 beta wprowadza też inne nowe funkcje

Nowych funkcji w aktualizacji iOS 17.2 beta jest znacznie więcej. Na pewno warto przytoczyć nowości w Apple Music czy możliwość nagrywania filmów przestrzennych z użyciem smartfonów iPhone 15 Pro. Apple planuje udostępnić to uaktualnienie dla wszystkich użytkowników telefonów z logo nadgryzionego jabłka w przyszłym miesiącu. Dokładny termin nie jest na razie znany.

