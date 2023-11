Apple Vision Pro później. Kiedy premiera headsetu z visionOS?

Vision Pro to rewolucyjny headset VR/AR, który szykuje Apple. Kiedy odbędzie się premiera tego urządzenia z oprogramowaniem visionOS? Wygląda na to, że nie nastąpi to jeszcze na początku 2024 r. Sprawdzone w przeszłości źródło raportuje, że debiut Apple Vision Pro nieco się opóźni względem założeń producenta.

Vision Pro to headset VR/AR, którym Apple pochwaliło się we wrześniu. W trakcie specjalnej konferencji, gdzie pokazano także smartfony z serii iPhone 15 Pro. Wtedy zapowiedziano, że premiera okularów z visionOS ma odbyć się na początku 2024 r. Kiedy to więc nastąpi? Niestety wszystko wskazuje na to, że dojdzie do pewnych drobnych opóźnień. Skąd to wiemy?

Apple Vision Pro z późniejszą premierą

Nowe informacje w kwestii okularów Vision Pro przekazał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Twierdzi, że na styczniową premierę headsetu z oprogramowaniem visionOS raczej nie ma co liczyć. Nastąpi to nieco później, choć opóźnienia w rynkowym debiucie nie powinny być jakoś specjalnie długie.

Headset Apple Vision Pro pracuje pod kontrolą visionOS

Headset Apple Vision Pro ma trafić do sprzedaży nieco później względem założeń producenta. Nastąpi to dopiero w okolicy marca 2024 r., co ujawnił Gurman. Przyczyny opóźnienia premiery sprzętu z visionOS nie są znane, ale wygląda na to, że pewne prace po prostu przeciągają się w czasie. Natomiast firma chce mieć pewność, że dostarczy na rynek kompletny produkt, który spełni pokładane w nim oczekiwania.

Nowy headset z visionOS najpierw w USA

Pamiętajmy, że marcowa data premiery headsetu Vision Pro dotyczy na razie rynku Stanów Zjednoczonych. To w tym kraju ma najpierw pojawić się w ofercie nowy sprzęt. Ponadto początkowo będzie go można nabyć wyłącznie w wybranych salonach Apple Store. Firma chce mieć pewność, że klient otrzyma produkt końcowy najwyższej jakości.

Sprzedaż okularów Vision Pro w salonach Apple Store nie będzie prosta. Sklepy stacjonarne będą musiały przechowywać w magazynach setki różnych jednostek SKU, takich jak różne rozmiary opasek na głowę i soczewek korekcyjnych. Dobór będzie bardzo indywidualny i to też sprawia, że sprzęt nie będzie początkowo dostępny w ofercie partnerów. To nastąpi dopiero z czasem. Podobnie jak wprowadzenie headsetu z visionOS na inne rynki.

Wsparcie dla platformy już w iOS 17.2

Apple obecnie testuje aktualizację iOS 17.2 beta dla iPhone’ów i wiemy, że wprowadzi ona także pewne opcje pod kątem Vision Pro. Są to m.in. możliwość ustawienia telefonu z logo Apple w roli odbiornika AirPlay czy poprzez możliwość nagrywania filmów przestrzennych przez modele 15 Pro. Natomiast w platformie visionOS znajdują się już filmy i materiały dotyczące wdrażania produktu, które zazwyczaj są dodawane w końcowej fazie przygotowań. To oznacza, że premiera zbliża się wielkimi krokami i nawet jeśli odbędzie się nieco później, to rynkowy debiut gadżetu z pewnością jest nieodległy.

