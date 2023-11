iPhone SE 4 na renderach. Tak może wyglądać nowy smartfon Apple

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, który może zadebiutować już w 2024 r. Jak będzie wyglądać? Rąbka tajemnicy w kwestii planowanego designu mogą nam uchylać rendery, które ujrzały światło dzienne. Te prezentują nam smartfona iPhone SE 4, który jest podobny do modelu 14. Inaczej wygląda aparat fotograficzny.

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, który w przeciekach pojawia się już od dłuższego czasu. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową duch i może zadebiutować w 2024 r., choć to nadal nic pewnego. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery, które powstały na podstawie dotychczasowych przecieków. Te ujawniają m.in. aparat fotograficzny, którego elementy umieszczono na wyspie. Kto wie, a może rzeczywiście tak to będzie wyglądać?

Rendery modelu iPhone SE 4 nieoficjalne

Warto mieć na uwadze, że nie są to oficjalne rendery smartfona iPhone SE 4. Opracowano je na bazie dotychczasowych przecieków, które zakładają, że design telefonu ma bazować głównie na konstrukcji modelu 14 z zeszłego roku. To oznacza, że pojawi się ekran z notchem i Apple na dobre pożegna się we własnych telefonach z funkcją Touch ID, która jest jeszcze obecna w 3. generacji sprzętu. Zostanie ona wymieniona na Face ID.

Sama bryła bazuje na modelu 14, a więc ma jeszcze dosyć ostre krawędzie. Widzimy też, że iPhone SE 4 mógłby otrzymać przeprojektowany aparat fotograficzny. Dostanie on jeden obiektyw, który według plotek ma być połączony z 48-megapikselowym sensorem. Wszystkie elementy zostałyby umieszczone na prostokątnej wyspie, która jest imitacją tej większej z pozostałych modeli.

Nowy smartfon Apple wprowadzi liczne zmiany

iPhone SE 4 to smartfon, w którym Apple planuje wprowadzić sporo zmian. Najważniejszą rzeczywiście ma być ekran z notchem oraz funkcja Face ID, ale na tym nie koniec. Nowości będzie więcej, choć tak naprawdę będą one zaczerpnięte z dotychczasowych modeli telefonów z oprogramowaniem iOS.

Apple w smartfonie iPhone SE 4 planuje umieści nowy procesor i w zależności od roku debiutu, powinien to być czip A16 lub A17 (gdyby premiera odbyła się w 2025 r.). Następnie mamy nowe złącze USB C, które definitywnie zastąpi przestarzały interfejs Lightning stosowany dotychczas. Pewne plotki mówią również o implementacji przycisku akcji z modeli 15 Pro.

Warto dodać, że premiera telefonu iPhone SE 4 w 2024 r. nie jest jeszcze przesądzona. Obecne etapy prac nad tym smartfonem sugerują, że debiut może zostać odłożony do 2025 r., co warto mieć na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Jedno jest pewne i Apple chce wraz z tym urządzeniem mocniej powalczyć o klientów z producentami sprzętów z Androidem w niższej półce cenowej. Dlatego też spodziewajmy się atrakcyjnej ceny na poziomie poniżej kwoty 500 dolarów.

źródło