iPad Pro 2024 z Apple M3 otrzyma ważne zmiany. Kiedy premiera tabletu?

iPad Pro 2024 z Apple M3 to dwa nowe tablety z iPadOS, które zobaczymy w przyszłym roku Urządzenia otrzymają ważne zmiany. Wśród nich są ekrany OLED wykonane w technologii LTPO. Kiedy odbędzie się premiera tabletów z serii iPad Pro M3? Apple planuje wprowadzić je do oferty w pierwszej połowie 2024 r.

iPad Pro 2024 z Apple M3 pojawia się w przeciekach od dawna. Za nami premiera nowego procesora firmy. Kiedy zobaczymy nowe tablety oraz jakie zmiany i nowości szykuje producent? Głos w tej sprawie zabrał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu giganta z logo nadgryzionego jabłka. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Procesor Apple M3 jedną z najważniejszych zmian

iPad Pro 2024 otrzyma procesor Apple M3 i jest to jedna z najważniejszych nowości planowanych z myślą o tych urządzeniach. Nowy czip został wykonany w 3-nm litografii, ma 24 mld tranzystorów i składa się z czterech rdzeni dla bardziej wymagających obliczeń oraz czterech energooszczędnych. Firma chwali się, że wzrost wydajności w przypadku CPU sięga 35 proc. względem M1.

Tablety iPad Pro 2024 otrzymają czip Apple M3

Apple M3 to także nowy GPU, który jest o 65 proc. szybszy względem układu umieszczonego w procesorze M1 i do 20 proc. lepszy od tego z M2. Wykorzystano tutaj nową architekturę i przy okazji dodano nowe funkcje. Wśród nich jest ray tracing, który znamy z kart graficznych Nvidii i AMD. GPU składa się z 10 rdzeni. Czip ma także wbudowany kontroler, który obsługuje do 24 GB zunifikowanej pamięci RAM.

Tablety iPad Pro 2024 z ekranami OLED

Apple w tabletach iPad Pro 2024 planuje zmienić technologię ekranów. Mają to być wyświetlacze OLED, które firma stosuje we własnych telefonach od kilku lat. Producent ma umieścić panele wykonane w technologii LTPO i będą one podobne do tych, które są w smartfonach z serii iPhone 15 Pro.

Ekrany OLED LTPO zapewnią zmienne odświeżanie obrazu w zakresie od 1 do 120 Hz i będzie to udoskonalona technologia ProMotion. Ponadto nowe tablety iPad Pro zaoferują lepszą jasność oraz mniejsze zużycie energii. Ponownie będą to ekrany o przekątnych 11 oraz 12,9 cala. Rozdzielczość obrazu pewnie nie ulegnie zmianie.

Premiera w pierwszej połowie przyszłego roku

Premiera tabletów iPad Pro z czipami Apple M3 ma odbyć się w pierwszej połowie 2024 r. Możliwe, że oficjalna zapowiedź odbędzie się w marcu, do sprzedaży trafią na początku drugiego kwartału. Kuo twierdzi, że do końca roku urządzenia sprzedadzą się w liczbie 6-8 mln sztuk. Wynika to z faktu, że do oferty ma także dołączyć większy model Air z 12,9-calowym ekranem oraz procesorem M2, który to odbierze wariantom Pro część potencjalnych klientów. Wiemy, że w przyszłym roku Apple planuje odświeżyć wszystkie swoje tablety, w tym także wersję Mini.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło