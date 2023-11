iPhone SE 4 to „duch”. Jakie zmiany i nowości szykuje Apple?

iPhone SE 4 to smartfon Apple, który ma zadebiutować w 2024 r. Jakie nowości i zmiany wprowadzi to urządzenie? Ma być tego całkiem sporo. Wiemy, że iPhone SE 4 powstaje pod nazwą kodową „duch” oraz ma bazować na zmodyfikowanej konstrukcji modelu 14. Spodziewajmy się ekranu z notchem oraz funkcji Face ID.

iPhone SE 4 to nadchodzący smartfon Apple, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Dziś już wiemy, że jego premiera odbędzie się najwcześniej dopiero w 2024 r. Jakie zmiany oraz nowości zostaną wprowadzone do tego urządzenia? W sieci pojawiły się nowe informacje na ten temat i wygląda na to, że czeka nas poważny lifting tańszych telefonów z systemem iOS.

Apple iPhone SE 4 powstaje pod nazwą kodową duch

Apple rozwija smartfona iPhone SE 4 pod kryptonimem duch. Inną nazwą kodową tego urządzenia używaną przez producenta jest D59 i jest to wewnętrzny identyfikator giganta z Cupertino. Wiemy, że konstrukcja sprzętu bazuje na modelu 14 z 2022 r., ale nie jest identyczna i zostały w niej wprowadzone pewne zmiany. Do tego stopnia, że waga telefonu ma być mniejsza i ma wynosić około 165 g (vs 172 g).

Zmiany w modelu iPhone SE 4 obejmą aparat fotograficzny. Otrzyma on nie dwa, a jeden obiektyw. Połączony z nim sensor zostanie wymienionych z 12-megapikselowego czujnika na taki, który ma 48-megapikselową matrycę. Kamera powstaje pod nazwą kodową Portland. Dioda doświetlająca LED ma znajdować się w podobnym miejscu, co w przypadku starszych modeli z serii.

Firma szykuje wiele nowości i ważne zmiany

iPhone SE 4 jest ważnym projektem wewnątrz Apple, bo ma pozwolić firmie na skuteczniejszą rywalizację z innymi producentami smartfonów w niższym przedziale cenowym. Dlatego z myślą o tym urządzeniu szykowane są ważne zmiany oraz nowości. Mają one sprawić, że sprzęt w oczach użytkowników stanie się atrakcyjniejszy. Przede wszystkim u tych, którzy obecnie korzystają z telefonów z Androidem.

Apple w telefonie iPhone SE 4 umieści ekran z notchem i w ten sposób rozstanie się z funkcją Touch ID. Zastąpi ją w tym smartfonie Face ID. Następnie mamy nowy przycisk czynności, który wprowadzono w modelach 15 Pro. Jest to o tyle ciekawe, że tańsze piętnastki go nie mają. Na koniec warto wspomnieć o interfejsie USB C, który w tym roku zastąpił wysłużony port Lightning.

Warto też mieć na uwadze, że iPhone SE 4 może nie zadebiutować w przyszłym roku. Pewne źródła twierdzą, że projekt telefonu jest jeszcze dosyć daleki od sfinalizowania prac i dlatego jego premiera może odbyć się dopiero w pierwszej połowie 2025 r. co trzeba mieć na uwadze. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem, ale takiego scenariusza z pewnością nie można wykluczyć.

źródło: opracowanie własne