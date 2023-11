iOS 18 doda pewne nowości tylko dla modeli iPhone 16. Co szykuje Apple?

iOS 18 to duża aktualizacja oprogramowania, która wprowadzi wiele nowości. Okazuje się, że część z nich pozostanie ekskluzywna dla modeli iPhone 16 i na starszych telefonach nie ma być dostępna. Związane to jest z Siri i generatywnym AI. Apple w iOS 18 planuje umieścić sporo funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

iOS 18 to aktualizacja oprogramowania dla telefonów Apple, która znajduje się już na etapie przygotowania. Niedawno firma na jakiś czas wstrzymała prace rozwojowe i skupiono się na poprawie jakości. Co nie zmienia faktu, że nowości w tym uaktualnieniu na pewno nie zabraknie. Część z nich ma pozostać jednak na wyłączność dla modeli iPhone 16.

Apple obecnie dużo wysiłków inwestuje w generatywne AI i korzysta z modeli LLM. Ma to pozwolić m.in. na przeprojektowanie Siri w kierunku cyfrowej asystentki, która nie będzie miała sobie równych. Będzie ona częścią aktualizacji iOS 18, ale przetwarzanie zadań ma odbywać się na dwa sposoby.

Pewne nowości dla Siri z iOS 18 tylko w modelach iPhone 16

Apple wraz z aktualizacją do iOS 18 wprowadzi nowości dla Siri także dla użytkowników starszych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Będą one przetwarzane poprzez chmurę. Jednak pewne nowe zadania mają odbywać się bezpośrednio na telefonach i dotyczy to właśnie smartfonów iPhone 16. Pewne z funkcji pozostaną na wyłączność dla tych urządzeń, których premiery spodziewamy się we wrześniu.

