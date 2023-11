iOS 18 i macOS 15 muszą poczekać. Apple skupia się na poprawkach

iOS 18 i macOS 15 to dwa systemy operacyjne, które zobaczymy w 2024 r. Wygląda jednak na to, że prace nad nimi nieco odłożono. Firma musi skupić się obecnie na czymś innym. Tym są poprawki dla różnych błędów. Co nie zmienia faktu, że iOS 18 oraz macOS 15 powinny wprowadzić całkiem sporo nowych funkcji.

iOS 18, macOS 15, watchOS 11 oraz tvOS 18 to duże aktualizacje systemów operacyjnych, które Apple szykuje na przyszły rok. Nowe informacje na ich temat dostarczył Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki. Teoretycznie na pierwszy rzut oka nie są one może zbyt optymistyczne, ale finalnie powinno to zaowocować w słuszny sposób. Zobaczmy sobie, czego tak naprawdę się dowiadujemy.

Prace nad iOS 18 i macOS 15 wstrzymane przez Apple

Gurman twierdzi, że Apple wstrzymało tymczasowo prace nad iOS 18, macOS 15, watchOS 11 oraz tvOS 18 i nastąpiło to w zeszłym tygodniu. Czy to oznacza, że może dojść do opóźnień w premierze tych systemów operacyjnych dla iPhone’ów i innych sprzętów? Nie i jest to związane z inną inicjatywą producenta, której to niedawno nadano priorytet.

Oprogramowanie Apple przez lata się rozrosło i to niestety doprowadziło do jego skomplikowania, a finalnie do problemów, których to potem doświadczamy. W przypadku tegorocznego iOS 17, który debiutował kilka tygodni temu, wydano już pięć aktualizacji z poprawkami i tylko jedna z nich zawierała nowe funkcje. Ostatnią jest świeży jeszcze update z numerkiem 17.1.1.

Apple wstrzymało tymczasowo prace nad nowymi funkcjami dla iOS 18 i macOS 15, bo chce skupić się na poprawie jakości własnego oprogramowania na przyszły rok. W zeszłym tygodniu specjaliści mieli pracować wyłącznie nad ulepszeniami dotychczasowych rozwiązań, a nie nad tymi nowymi. Ma to pozwolić uniknąć w 2024 r. sytuacji, których doświadczamy w ostatnim czasie. Co dalej? Przerwa zostaje zniesiona w tym tygodniu i inżynierowie powrócą do dotychczasowych prac nad nowościami.

Nowe systemy w wersjach M1

Warto dodać, że iOS 18, macOS 15, watchOS 11 oraz tvOS 18 obecnie znajdują się na wczesnym etapie rozwoju. Według Gurmana Apple niedawno wyłoniło wersje M1 nowych systemów operacyjnych, ale zespół odpowiedzialny za software dla iPhone’ów skupia się obecnie także na aktualizacji z numerkiem 17.4, którą zobaczymy wiosną przyszłego roku.

Apple zaprezentuje systemy iOS 18, macOS 15, watchOS 11 i tvOS 18 w czerwcu, w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC24. Wiemy, że duże znaczenie wśród nowości ma odegrać generatywne AI. Firma przeznacza obecnie mnóstwo pieniędzy na rozwój sztucznej inteligencji i pierwsze efekty tych inwestycji powinniśmy zobaczyć już w przyszłym roku. Na pewno będzie to miało wpływ na rozwój cyfrowej asystentki Siri, ale nie tylko.

