iOS 17.1.1 i watchOS 10.1.1 już są. Co nowego wraz z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 17.1.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów udostępniona przez Apple. Co nowego tu znajdziemy? Nie są to nowości, bo na te poczekamy do wydania z numerkiem 17.2. Tym razem są to poprawki błędów znalezione w oprogramowaniu. Wraz z iOS 17.1.1 udostępniono też watchOS 10.1.1 dla Apple Watchy i macOS 14.1.1.