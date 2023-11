iOS 17.1.1 w drodze. Co nowego wniesie nowa aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 17.1.1 to pomniejsza aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni jeszcze w tym miesiącu. Co nowego tu znajdziemy? Na nowe funkcje nie ma co liczyć. Te pojawią się wraz z uaktualnieniem z numerkiem 17.2. Natomiast aktualizacja iOS 17.1.1 powinna rozwiązać różne błędy. Poprawki pewnie obejmą błędy z Wi-Fi.

iOS 17.1.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, której powinniśmy spodziewać się jeszcze przed wydaniem z numerkiem 17.2. Apple już pracuje nad taką łatką, bo dowody na to znaleziono w logach serwerów. Co nowego tu znajdziemy? Nie będą to nowe funkcje, a poprawki błędów, których nie udało się rozwiązać przy okazji ostatniego uaktualnienia. Użytkownicy telefonów z logo nadgryzionego jabłka nadal skarżą się na pewne błędu i nieprawidłowości. Pozostaje wierzyć, że nowa wersja oprogramowania zlikwiduje przynajmniej część z nich.

Aktualizacja iOS 17.1.1 z poprawkami błędów dla iPhone’ów

iOS 17.1.1 to aktualizacja oprogramowania, gdzie nie znajdziemy nowych funkcji, ale użytkownicy iPhone’ów nadal skarżą się na pewne błędy. Najczęściej pojawia się informacja związana z Wi-Fi i jest to bug, który ciągnie się już od tygodni i nadal nie udało się go rozwiązać. Objawia się on w taki sposób, że połączenia telefonów z logo nadgryzionego jabłka z sieciami bezprzewodowymi są niestabilne. W konsekwencji dochodzi do rozłączania czy wolnego przesyłania danych.

Innym błędem, który Apple obiecało rozwiązać w niedługim czasie, są problemy z ładowarkami bezprzewodowymi montowanymi w samochodach firmy BMW. Mogą one prowadzić do fizycznych uszkodzeń sprzętu. Gigant z Cupertino przygląda się temu i zapowiedział, że stosowna łatka powinna być dostępna w niedługim czasie. Pewnie zostanie udostępniona właśnie wraz z iOS 17.1.1, a nie kolejną aktualizacją.

Część użytkowników iPhone’ów narzeka także na problem objawiający się wyłączeniem telefonów w nocy. Tego problemu też nie udało się na razie rozwiązać. Prawdopodobnie zostanie to zrobione także w uaktualnieniu iOS 17.1.1. Aktualizacja może usunąć także inne błędy.

Na nowe funkcje Apple każe czekać do grudnia

Aktualizacja iOS 17.1.1 zostanie zapewne udostępniona jeszcze w tym miesiącu. Możliwe, że nastąpi to już w przyszłym tygodniu. Na nowe funkcje Apple każe poczekać jeszcze kilka tygodni dłużej. Wynika to z faktu, że uaktualnienie do wydania z numerkiem 17.2, które obecnie znajduje się w fazie beta testów, zostanie udostępnione dla wszystkich użytkowników iPhone’ów dopiero w grudniu.

iOS 17.2 to większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów z nowościami. Apple umieściło w niej nową aplikację Dziennik. Następnie mamy opcję tłumacza dla przycisku akcji z modeli 15 Pro, weryfikację kluczy kontaktów w iMessage czy nowe funkcje w Apple Music. Na te rozwiązania trzeba będzie jednak jeszcze chwilę poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło