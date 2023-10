iMac 2023 z Apple M3 oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

iMac 2023 z Apple M3 to nowy komputer z logo nadgryzionego jabłka. Cena nie jest niska, ale specyfikacja techniczna konkretna. Apple w modelu iMac 2023 z procesorem M3 umieścił 24-calowy ekran Retina XDR o rozdzielczości 4.5K. Znajdziemy tu też do 24 GB zunifikowanej pamięci i dysk o pojemności do 2 TB.

iMac 2023 z Apple M3 to jedna z nowości, której premiera odbyła się w trakcie konferencji Scary Fast. Nastąpiło to zgodnie z oczekiwaniami. Cena z pewnością nie należy do najniższych, ale specyfikacja techniczna maszyny jest z wyższej półki. Zobaczmy sobie, co nowy komputer z logo nadgryzionego jabłka ma do zaoferowania.

Procesor Apple M3

iMac 2023 został odświeżony i otrzymał procesor Apple M3, czyli najnowszy czip giganta z Cupertino. SoC składa się z ośmiu rdzeni CPU (połączenie 4 + 4) i oferuje znaczący wzrost wydajności względem układu M1 (nawet do 50 proc.) z poprzedniej generacji tej maszyny. Natomiast GPU ma 8 lub 10 rdzeni (w zależności od wersji) i wspiera sprzętowy ray tracing. Umieszczono tu równie nowy Neural Engine składający się z 16 rdzeni, a całość wykonano w 3-nm litografii.

24-calowy ekran Retina XDR

Nowy iMac ma 24-calowy wyświetlacz Retina XDR o rozdzielczości 4.5K (4480 × 2520 pikseli), co daje zagęszczenie obrazu na poziomie 218 ppi. Ekran wspiera technologię True Tone i oferuje jasność maksymalną na poziomie do 500 nitów. Ponadto producent wspomina o szerokiej gamie kolorów (P3).

Cena iMac 2023 nie jest niska

iMac 2023 z Apple M3 nie jest tanim komputerem. Cena podstawowej konfiguracji sprzętowej została ustalona w Polsce na 7499 zł (7199 zł dla sektora edukacji) i dotyczy to wersji z 8-rdzeniowym GPU. Natomiast w przypadku wariantu z 10-rdzeniowym GPU są to kwoty zaczynające się od 8699 zł (8099 zł dla sektora edukacji). Do wyboru jest kilka opcji kolorystycznych obudowy. Przedsprzedaż już ruszyła, a rynkowy debiut przewidziano na 7 listopada.

iMac 2023 z Apple M3 dostępny w kilku kolorach

Więcej pamięci i Bluetooth 5.3

iMac 2023 z czipem Apple M3 jest konfigurowalny z większym rozmiarem pamięci. W podstawowej wersji jest to 8 GB zunifikowanego RAM-u, ale można go rozbudować do 24 GB. Natomiast w przypadku miejsca na dane można liczyć na dysk SSD o pojemności od 256 GB do 2 TB. Komputer ma też złącza Thunderbolt oraz USB 3. Ponadto producent zapewnił w maszynie wsparcie dla Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3. Specyfikacja techniczna widoczna jest niżej.

iMac 2023 – specyfikacja techniczna

24-calowy ekran Retina XDR o rozdzielczości 4480 × 2520 pikseli i jasności do 500 nitów

8-rdzeniowy procesor Apple M3

do 24 GB zunifikowanej pamięci RAM

dysk SSD o pojemności do 2 TB

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

kamera FaceTime HD 1080p

sześć głośników

dwa porty Thunderbolt 3/USB 4

dwa porty USB 3 i Gigabit Ethernet (opcjonalnie)

zasilacz 143 W

macOS Sonoma

