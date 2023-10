iOS 17.2 beta 1 już jest. Co nowego? Aktualizacja wprowadza nowości

iOS 17.2 beta 1 to nowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Wśród nowości jest aplikacja Dziennik, możliwość współtworzenia playlist w Apple Music czy nowe akcje dla przycisku czynności z modeli 15 Pro. W pierwszej kolejności nowe opcje z iOS 17.2 beta 1 mogą wypróbować deweloperzy.

iOS 17.2 beta 1 to poglądowa aktualizacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło zgodnie z oczekiwaniami. Wszak za nami finalne uaktualnienie z numerkiem 17.1. Tak więc testerzy otrzymują kolejną wersję. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i wśród nich jest wyczekiwana aplikacja Dziennik.

Wśród nowości aplikacja Dziennik

Najważniejszą z nowości z iOS 17.2 beta 1 jest nowa aplikacja Dziennik. Apple zapowiedziało ją już w czerwcu, w trakcie konferencji WWDC 23. Na jej dostępność trzeba było poczekać. Z Informacji udostępnionych na stronie firmy wynika, że zostanie ona oddana w finalnej formie dla wszystkich przed końcem tego roku.

Dziennik pozwoli na dodawanie przez użytkowników wpisów. Mogą one zawierać zdjęcia, informacje o lokalizacji czy notatki głosowe. Opcji jest całkiem sporo i użytkownicy iPhone’ów z zainstalowaną betą iOS 17.2 mogą te nowości wypróbować już teraz. Warto dodać, że oprogramowanie w pierwszej kolejności ma trafić na telefony. Właściciele urządzeń z systemami macOS i iPadOS poczekają dłużej.

Co nowego w iOS 17.2 beta 1

Oczywiście nowa aplikacja Dziennik to nie jedyna nowość w iOS 17.2 beta 1. Nie znajdziemy tu nowych emoji, ale Apple dodało inne funkcje. Wśród na pewno warto wspomnieć o kolejnych akcjach dla przycisku czynności z iPhone’ów 15 Pro. Jest to opcja tłumacza. Następnie mamy weryfikację kluczy kontaktów w iMessage, co zapowiadano już bardzo dawno. W końcu takie rozwiązanie się pojawia.

Aktualizacja iOS 17.2 beta 1 zawiera również nowości z zakresu Apple Music. Są to możliwość współtworzenia playlist przez wiele osób, co również zapowiedziano w trakcie WWDC 23. Następnie mamy ulubione piosenki na listach. Warto też wspomnieć o nowych widżetach dla pogody oraz cyfrowego zegara i przebudowanej aplikacji TV. W tym ostatnim przypadku największe zmiany wprowadzono w tvOS dla Apple TV.

Finalna aktualizacja w grudniu

iOS 17.2 beta 1 to poglądowa wersja nowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą na razie otrzymali deweloperzy. Niedługo dostęp dostaną także testerzy zapisani do publicznego programu pilotażowego. Potrwa on kilka tygodni. Finalna aktualizacja powinna zostać udostępniona wszystkim użytkownikom w grudniu. Wraz z tvOS, iPadOS i nowym oprogramowaniem dla HomePodów z numerkami 17.2 oraz macOS 14.2 i watchOS 10.2, które również dostępne są obecnie w formie pilotażowej.

