iOS 17.2 beta 1. Kiedy nowa aktualizacja Apple dla iPhone’ów?

iOS 17.2 beta 1 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple wkrótce udostępni do testów. Najpierw dostaną ją deweloperzy, a potem członkowie publicznego programu pilotażowego. Kiedy pojawi się pierwsza beta iOS 17.2 beta? Odpowiedź na to pytanie nie jest niestety jednoznaczna.