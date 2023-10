iOS 16.7.2 i iPadOS 16.7.2 dostępne. Wraz z iOS 15.8 dla starszych iPhone’ów

iOS 16.7.2, iPadOS 16.7.2 i iOS 15.8 to nowe uaktualnienia, które Apple udostępniło na starsze iPhone’y i iPady. Aktualizacja nie wprowadza nowości. Tym razem są to poprawki błędów, których to jednak jest całkiem sporo w przypadku dwóch pierwszych uaktualnień. Zobaczmy sobie, co nowego tu znajdziemy.

iOS 16.7.2, iPadOS 16.7.2 i iOS 15.8 to uaktualnienia, które Apple udostępniło wraz z aktualizacją z numerkiem 17.1. Co nowego tu znajdziemy? Na pewno nie są to nowe funkcje. Tym razem są to patche związane z bezpieczeństwem, gdzie gigant z Cupertino rozwiązał na starszych iPhone’ach i iPadach różne problemy z zabezpieczeniami.

iOS 16.7.2 i iPadOS 16.7.2 wnoszą poprawki licznych błędów

Aktualizacja iOS 16.7.2 i iPadOS 16.7.2 nie wnosi nowych funkcji do iPhone’ów, ale na pewno nie warto jej ignorować. Wynika to z faktu, że patche łatają różne luki w oprogramowaniu Apple. Łatek nie jest mało, bo z informacji udostępnionej na tej stronie wynika, że patchy jest kilkanaście. Jakby nie patrzeć, jest tego całkiem sporo.

Cztery z błędów załatanych przez Apple w uaktualnieniach iOS 16.7.2 i iPadOS 16.7.2 obejmują WebKit. Wśród nich jest bug, który pozwalał poprzez VoiceOver odczytanie haseł użytkowników, a inne umożliwiały zdalne wykonanie kodu. Aktualizacja usuwa też problemy dotyczące kernela, usługi Znajdź, komponentów ImageIO, IOTextEncryptionFamily i CoreAnimation oraz błędy w Safari, Pogodzie czy powiązane z cyfrową asystentką Siri.

Dlatego nowych aktualizacji z pewnością nie warto lekceważyć i iOS 16.7.2 oraz iPadOS 16.7.2 należy jak najszybciej zainstalować. Jest to możliwe po udaniu się na iPhonie lub iPadzie do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że instalacja oprogramowania będzie możliwa w momencie, gdy bateria urządzenia jest naładowana w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc. i sprzęt jest podłączony do ładowarki).

Aktualizacja iOS 15.8 dla starszych iPhone’ów

Apple udostępniło także iOS 15.8 na starsze urządzenia. Aktualizacja jest dostępna dla właścicieli modeli iPhone 6s, 7 i SE 1. generacji oraz iPoda touch 7. generacji. Właściciele starszych iPadów dostali uaktualnienie iPadOS z tym samym numerkiem. Tutaj również rozwiązano poważny błąd związany z bezpieczeństwem.

W opisie łatki czytamy, że aplikacja mogła być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami kernela. Firma Apple wie o zgłoszeniu, że ten problem mógł być aktywnie wykorzystywany w wersjach systemu wydanych przed iOS 15.7. Nowa łatka usuwa bug i również z jej instalacją nie warto zwlekać.

Widzimy, że Apple dba o bezpieczeństwo użytkowników starszych iPhone’ów oraz iPadów, co z pewnością cieszy. Nie otrzymują oni już aktualizacji z nowymi funkcjami, ale groźne luki w zabezpieczeniach są łatane i dotyczy to nawet paroletnich modeli.

źródło: opracowanie własne