macOS 14.1 i watchOS 10.1 dostępne. Co nowego wnosi aktualizacja?

macOS 14.1 i watchOS 10.1 to nowe uaktualnienia dla Maców i zegarków Apple Watch. Co nowego wprowadza dzisiejsza aktualizacja? Nowości w oprogramowaniu nie brakuje. Warto też wiedzieć, że aktualizacje do macOS 14.1 oraz watchOS 10.1 wprowadzają także poprawki dla różnych błędów zidentyfikowanych w systemach.

macOS 14.1 i watchOS 10.1 to uaktualnienia, które do niedawna dostępne były w wersjach beta. Teraz Apple udostępniło dla wszystkich finalne wersje, co zbiegło się z aktualizacją iOS 17.1 dla iPhone’ów. Co nowego tu znajdziemy? Są pewne nowości oraz poprawki błędów. Poniżej oficjalny wykaz zmian uaktualnienia dla Maców.

Aktualizacja macOS 14.1 – co nowego

Ta aktualizacja zawiera ulepszenia, poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń dla komputera Mac, w tym:

Rozszerzenie listy Ulubione w Muzyce o utwory, albumy i playlisty, a także możliwość filtrowania, aby wyświetlić ulubione w bibliotece

Stan gwarancji Apple na komputery Mac, słuchawki AirPods oraz słuchawki Beats i douszne jest dostępny w Ustawieniach systemu

Naprawiono problem polegający na tym, że Ustawienia usług systemowych w ramach usług lokalizacyjnych mogą zostać zresetowane

Naprawiono problem, który mógł uniemożliwiać montowanie zaszyfrowanych dysków zewnętrznych

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Szczegółowe informacje na temat zawartości tej aktualizacji związanej z zabezpieczeniami można znaleźć na tej stronie.

Aktualizacja macOS 14.1 jest dostępna z poziomu sekcji Ustawienia systemowe i Uaktualnienia. Chcąc ją pobrać należy tam się udać i następnie sprawdzić dostępność nowych wersji oprogramowania. Uaktualnienie zostało udostępnione dla wszystkich komputerów Mac, które pod koniec października otrzymały Sonomę.

watchOS 10.1 też wprowadza nowości

watchOS 10.1 to aktualizacja dla smartwatchy Apple Watch, którą udostępniona wraz z macOS 14.1. Uaktualnienie wprowadza pewne nowości. Tu na pewno warto wspomnieć o funkcji NameDrop, która początkowo została udostępniona użytkownikom iPhone’ów, co nastąpiło wraz z iOS 17. Teraz opcja trafia także na zegarki z logo nadgryzionego jabłka i dzięki temu można szybko wymieniać kontakty poprzez zbliżenie do siebie dwóch urządzeń. Jest to bardzo wygodne i działa w mgnieniu oka.

Aktualizacja watchOS 10.1 dla zegarków Apple Watch zawiera również nowy gest dla smartwatchy series 9 i Ultra 2. Mowa o double tap, co pozwala na wykonanie akcji bez potrzeby interakcji z ekranem i tylko za pomocą jednej ręki. Funkcjonalność została dodana najpierw w poglądowej edycji oprogramowania w wersji beta. Teraz mogą z niej korzystać wszyscy właściciele nowszych smartwatchy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło: opracowanie własne