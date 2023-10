Aktualizacja iOS 17.1 na dniach. Co nowego i jak zainstalować?

iOS 17.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni w przyszły tygodniu. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie zabraknie i na uwagę zasługują również poprawki różnych błędów. Uaktualnienie do iOS 17.1 rozwiąże też pewne uporczywe problemy. Zobaczmy sobie, jak zainstalować nową aktualizację.

Aktualizacja iOS 17.1 – co nowego [wykaz nowości]

iOS 17.1 to większa aktualizacja oprogramowania dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Dlatego wprowadza pewne nowości, a nie tylko poprawki błędów. Choć tych drugich nie brakuje. Oficjalny wykaz zmian uaktualnienia udostępniony przez Apple widoczny jest poniżej.

Ta aktualizacja wprowadza możliwość kontynuowania transferów AirDrop przez internet po wyjściu poza zasięg AirDrop. To wydanie zawiera także ulepszenia trybu czuwania i Apple Music, a także inne funkcje, poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń dla Twojego iPhone’a.

AirDrop

Treść jest nadal przesyłana przez internet, gdy wyjdziesz poza zasięg AirDrop

Tryb czuwania

Nowe opcje kontroli wyłączania wyświetlacza (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max)

Muzyka

Ulubione zostały rozszerzone o utwory, albumy i listy odtwarzania. Możesz także filtrować, aby wyświetlić ulubione w bibliotece

Nowa kolekcja okładek oferuje projekty, które zmieniają kolory, aby odzwierciedlić muzykę na Twojej liście odtwarzania

Sugestie utworów pojawiają się na dole każdej listy odtwarzania, co ułatwia dodanie muzyki pasującej do klimatu Twojej listy odtwarzania

Ta aktualizacja zawiera również następujące ulepszenia i poprawki błędów:

Możliwość wyboru konkretnego albumu do użycia z funkcją Losowanie zdjęć na ekranie blokady

Obsługa klucza domu dla zamków Matter

Poprawiona niezawodność synchronizacji ustawień Czasu przed ekranem na różnych urządzeniach

Rozwiązuje problem, który mógł powodować resetowanie ustawień prywatności

Rozwiązano problem polegający na tym, że nazwy rozmówców przychodzących mogły nie pojawiać się podczas innego połączenia

Rozwiązuje problem polegający na tym, że niestandardowe i zakupione dzwonki mogą nie pojawiać się jako opcje dźwięku

Rozwiązuje problem, który może powodować mniejszą responsywność klawiatury

Optymalizacje wykrywania upadku (wszystkie modele iPhone’a 14 i iPhone’a 15)

Rozwiązuje problem, który może powodować utrzymywanie się wyświetlanego obrazu

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Informacje na temat zawartości zabezpieczeń aktualizacji oprogramowania Apple można znaleźć na tej stronie internetowej.

Jak zainstalować iOS 17.1 na iPhone’ach

Instalacja iOS 17.1 będzie bardzo prosta. Po wydaniu oprogramowania przez Apple należy udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. Po chwili zostanie sprawdzona dostępność nowych wersji. Potem trzeba pobrać aktualizację i następnie ją zainstalować. Będzie to możliwe w momencie, gdy bateria telefonu będzie naładowana w co najmniej 50 proc. (lub 20 proc. i sprzęt będzie podłączony do ładowarki).

Wraz z iOS 17.1 Apple udostępni także inne aktualizacje. Są to iPadOS, tvOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z tym samym numerkiem oraz watchOS 10.1 i macOS 14.1. Spodziewamy się, że uaktualnienia zostaną oddane w ręce wszystkich użytkowników w poniedziałek w okolicy godziny 19:00 naszego czasu. Najpóźniej powinno to nastąpić we wtorek.

