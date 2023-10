iPhone 16 i 16 Plus mają dostać czip Apple A18. Dobra zmiana?

iPhone 16 i 16 Plus to dwa tańsze smartfony z iOS na 2024 r. Dowiadujemy się, że mają one dostać czip Apple A18, a więc ten sam procesor, który znajdzie się w droższych modelach Pro. Tak twierdzi jeden z analityków. To dobra wiadomość. Dzięki temu iPhone 16 i Plus nie będą odstawać wydajnościowo od droższych telefonów.

iPhone 16 i 16 Plus to dwa z czterech nowych telefonów z iOS, które zobaczymy w przyszłym roku. Wygląda na to, że 2024 r. może przynieść dobrą zmianę pod względem używanych przez firmę procesorów. Jest szansa na to, że wszystkie nowe smartfony otrzymają czip Apple A18, a więc nie będzie tak, jak to było w ostatnich dwóch latach.

Apple A18 w modelach iPhone 16 i 16 Plus oraz Pro

Firma od dwóch latach w tańszych telefonach umieszcza poprzednie czipy, a te najnowsze tylko w modelach Pro. W przyszłym roku ma to rzekomo ulec zmianie, co prognozuje analityk Haitong International Securities, Jeff Pu. Twierdzi on, że wszystkie cztery smartfony iPhone 16 dostaną procesory Apple A18, co na pewno będzie dobrą zmianą.

O Apple A18 wiadomo obecnie niewiele. Czip zostanie wykonany w 3-nm litografii i na pewno będzie o te kilkadziesiąt proc. wydajniejszy w porównaniu do A17. Jeśli iPhone 16 i 16 Plus dostaną ten sam układ, co modele Pro, to zapewnią wydajność na zbliżonym poziomie i będzie to na pewno dobra wiadomość dla klientów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło