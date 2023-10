iOS 17.1 — oficjalny wykaz zmian i nowości. Aktualizacja jest blisko

iOS 17.1 to aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która wprowadza pewne nowości. Apple udostępniło wersję RC i przy okazji poznajemy oficjalny wykaz zmian. Co nowego znajdziemy w uaktualnieniu iOS 17.1, które w ręce wszystkich użytkowników trafi w przyszłym tygodniu? Rzućmy sobie na to okiem.