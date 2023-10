iMac Pro 2. gen. w drodze. Jakie plany dla komputera ma Apple?

iMac Pro 2. generacji to komputer dla wymagających użytkowników, który przygotowuje Apple. Prędko go jednak nie zobaczymy. Firma ma go wprowadzić na rynek najwcześniej w 2025 r. Jakie jeszcze plany ma gigant z Cupertino? Najpierw zostanie odświeżony 24-calowy iMac, który otrzyma nowy procesor Apple M3.