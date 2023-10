iOS 17.1 RC dostępny. Nowa aktualizacja dla iPhone’ów na ostatniej prostej

iOS 17.1 RC to najnowsza aktualizacja oprogramowania, którą Apple udostępniło deweloperom i testerom. To oznacza, że jej publiczna dostępność jest bardzo blisko. Wiemy, że wszyscy właściciele zgodnych iPhone’ów otrzymają uaktualnienie iOS 17.1 w przyszłym tygodniu. Ma to nastąpić najpóźniej w kolejny wtorek.

iOS 17.1 RC to już w zasadzie finalne uaktualnienie dla iPhone’ów, które dostępne było do tej pory w ramach beta testów. Te rozpoczęły się we wrześniu. Teraz dobiegły końca i nowa aktualizacja oprogramowania jest już w zasadzie gotowa. Już wkrótce będą mogli ją instalować wszyscy właściciele zgodnych telefonów.

Nowa aktualizacja iOS 17.1 RC nie dla wszystkich

Aktualizacja iOS 17.1 RC została udostępniona przez Apple deweloperom oraz testerom. To oznacza, że program pilotażowy tego oprogramowania jest już w zasadzie ukończony i teraz jest kilka dni na sprawdzenie, czy wszystko działa jak należy. Jeśli nie zostaną znalezione poważniejsze błędy, to uaktualnienie będzie mogło zostać udostępnione dla wszystkich użytkowników. Kiedy to nastąpi?

Finalna aktualizacja iOS 17.1 zostanie udostępniona przez Apple na początku przyszłego tygodnia. Nastąpi to w poniedziałek lub najpóźniej we wtorek. 24 października jest ostateczną datą, bo do tego czasu firma zobowiązała się rozwiązać problem z normami SAR w modelach iPhone 12 we Francji. Jak dobrze wiemy, nowe uaktualnienie wprowadza stosowne poprawki w tym zakresie.

