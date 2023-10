MacBook Air i Pro z Apple M3 w 2024 r. Na nowe laptopy poczekamy dłużej

MacBook Air i Pro 2024 to nowe laptopy, które mają dostać czip Apple M3. Wygląda na to, że ich premiera odbędzie się nieprędko i na debiut tej jesieni nie ma co liczyć. Apple każe czekać na nowe notebooki z serii MacBook Air i Pro do przyszłego roku. Najważniejszą zmianą w tych maszynach ma być procesor M3.