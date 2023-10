iPad Air 6 z Apple M2 i iPad Mini 7 na dniach. Co wniosą nowe tablety?

iPad Air 6 z czipem Apple M2 oraz iPad Mini 7 to dwa nowe tablety, które w przeciekach pojawiają się od dawna. Kiedy odbędzie się ich premiera? Wygląda na to, że oficjalna zapowiedź urządzeń jest bardzo blisko. Z drugiej strony na rynkową dostępność mamy poczekać nieco dłużej. Zobaczmy sobie, czego mamy spodziewać się wraz z nowymi sprzętami z oprogramowaniem iPadOS.

iPad Air 6 z czipem Apple M2

Tablet iPad Air 6. generacji to odświeżona wersja modelu z czipem M1. W nowej odsłonie spodziewamy się już nowego procesora Apple M2 i będzie to w zasadzie najważniejsza zmiana względem poprzednika. Urządzenie nie wniesie większych zmian we wzornictwie. Design w zasadzie powinien pozostać bez zauważalnych zmian. Sam nowy układ sprawi, że sprzęt zaoferuje jeszcze lepszą wydajność.

Wiemy, że Apple pracuje także na czipem M3, który to również z czasem trafi do tabletów. Najpierw jednak znajdziemy go w komputerach Mac, a z czasem trafi do iPadów Pro kolejnej generacji. Tych sprzętów nie zobaczymy jednak w tym roku, a dopiero w przyszłym, co warto mieć na uwadze.

iPad Mini 7 z układem Apple A16 Bionic

Natomiast w modelu iPad Mini 7 największą zmianą ma być wymiana procesora na Apple A16 Bionic, czyli układu z iPhone’ów 14 Pro i podstawowych piętnastek. To również sprawi, że sprzęt zyska na wydajności. W tym przypadku większych zmian we wzornictwie również się nie spodziewamy. Ma jednak rzekomo pojawić się nowy ekran, który zostanie pozbawiony efektu skrollowania z poprzedniej generacji. Jednak nie ma to być wyświetlacz Pro Motion, czyli taki, który będzie w stanie odświeżać obraz w 120 Hz. To pozostanie nadal domeną droższych modeli Pro.

W drodze trzy nowe tablety z iPadOS

Wygląda na to, że iPad Air 6 oraz Mini 7 to nie jedyne nowe tablety z logo nadgryzionego jabłka, które zobaczymy w niedługim czasie. Spodziewajmy się także trzeciego urządzenia. Tym ma być 10. generacja podstawowego modelu. Dokładne szczegóły tego urządzenia nie są na razie znane, ale prawdopodobnie powinniśmy spodziewać się czipu A15 Bionic oraz innych pomniejszych udoskonaleń.

Apple zamierza zaprezentować nowe tablety jeszcze w tym miesiącu. Ich zapowiedź jest blisko. Jednak nie trafią one do sprzedaży w październiku. Będzie je można kupić dopiero od listopada, co warto mieć na uwadze. Wszystkie szczegóły powinniśmy poznać w bardzo niedługim czasie. W tym związane z cenami, które to pewnie za wiele nie zmienią się względem poprzednich generacji tych modeli iPadów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło