Kiedy iOS 17.1? Aktualizacja Apple dla iPhone’ów jeszcze w październiku

iOS 17.1 to większa aktualizacja dla iPhone’ów, która zbliża się wielkimi krokami. Kiedy Apple udostępni to uaktualnienie? Rąbka tajemnicy w tym temacie uchyliła jedna z francuskich agencji. Dowiadujemy się, że aktualizacja iOS 17.1 zostanie wydana jeszcze w tym miesiącu. Podano nawet konkretny termin.

iOS 17.1 to większa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, która obecnie znajduje się na etapie programu pilotażowego i beta testów. Wiemy, że uaktualnienie wprowadza trochę nowości. Kiedy Apple udostępni to wydanie dla wszystkich użytkowników? Wygląda na to, że nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

Kiedy aktualizacja iOS 17.1 dla wszystkich

Rąbka tajemnicy w kwestii tego, kiedy zostanie udostępniona aktualizacja iOS 17.1 uchyliła francuska Krajowa Agencja Częstotliwości. Jak dobrze wiemy, Apple w tym państwie napotkało problem związany ze smartfonami iPhone 12, które nie spełniają norm SAR. Gigant z Cupertino zobowiązał się do dostarczenia rozwiązania tego problemu i dziś już wiemy, co to dokładnie ma być.

Apple niedawno samo potwierdziło, że aktualizacja iOS 17.1 rozwiąże problemy z normą SAR dla iPhone’ów 12, co pozwoli na dalsze sprzedawanie tych telefonów na terenie Francji. Tamtejsza agencja zgodziła się na to. Teraz podano ostateczny termin wydania wspomnianego uaktualnienia. Tym jest 24 października, który przypada na wtorek.

Oczywiście nie ma pewności, że Apple udostępni aktualizację iOS 17.1 dla wszystkich użytkowników iPhone’ów właśnie 24 października. To termin krytyczny i firma może to zrobić ciut wcześniej. Jeśli tak się stanie, to w przyszłym tygodniu deweloperzy oraz testerzy otrzymają we własne ręce build RC nowego oprogramowania. Będzie to już w zasadzie finalne uaktualnienie, które to potem zostanie upublicznione.

Użytkownicy iPhone’ów mogą liczyć na nowości

iOS 17.1 to większe uaktualnienie oprogramowania, które nie tylko rozwiąże problemy z iPhone’ami 12 we Francji. Aktualizacja wprowadza także praktyczne nowości. Wśród nich na pewno warto wspomnieć o systemie ulubionych w Apple Music. Następnie mamy nowe funkcje dla AirDrop, w tym NameDrop zgodne ze smartwatchami z watchOS czy możliwość przesyłania plików przez internet z wykorzystaniem chmury iCloud.

iOS 17.1 to aktualizacja, która rozwiąże także problemy z przyciskiem akcji z iPhone’ów 15 Pro. Często włącza on ustawione przez użytkowników funkcje w czasie noszenia telefonu w kieszeni. Apple ograniczyło takie niechciane aktywacje i część z opcji będzie wtedy po prostu niedostępna. Uaktualnienie wprowadza także wiele pomniejszych usprawnień i dodatków, jak chociażby symbol latarki na dynamicznej wyspie czy poprawki związane z ładowaniem baterii w najnowszych smartfonach.

Wraz z iOS 17.1 Apple udostępni także aktualizacje na inne sprzęty. Są to tvOS i iPadOS z tym samym numerkiem, macOS 14.1 Sonoma oraz watchOS 10.1. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na nowe uaktualnienia.

