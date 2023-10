iPhone 16 Pro otrzyma nowy modem 5G i Wi-Fi 7. Jakie zmiany szykuje Apple?

iPhone 16 Pro to smartfon Apple, który zadebiutuje w 2024 r. Firma szykuje różne zmiany z myślą o tych modelach. Wśród nich jest nowy modem 5G oraz Wi-Fi 7. Ponadto w telefonach iPhone 16 Pro spodziewajmy się nowego procesora Apple A18 Pro, który zostanie wykonany przez TSMC z użyciem 3-nm litografii.

iPhone 16 Pro to flagowiec Apple na 2024 r., którego premiery spodziewamy się dopiero we wrześniu. Telefon był już obiektem przecieków. Teraz mamy nowe informacje, które obejmują zmiany i nowości szykowane przez producenta. Wiemy, że pojawi się nowy modem 5G od Qualcomma oraz wsparcie dla standardu Wi-Fi 7. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Nowy modem 5G i Wi-Fi 7

iPhone 16 Pro ma wspierać najnowsze rozwiązania z zakresu komunikacji bezprzewodowej. Pojawi się nowy modem 5G. Niestety jeszcze nie autorski Apple, nad którym prace trwają, ale ma on być gotowy do implementacji w urządzeniach najwcześniej w 2025 r. Będzie to ponownie rozwiązanie dostarczone przez Qualcomma.

Pod obudową smartfonów iPhone 16 Pro znajdzie się modem 5G Snapdragon X75. Znajdziemy tu wsparcie dla RF, co pozwoli na lepsze odbieranie sygnałów z sieci komórkowych. Zostanie zapewniona obsługa 5G Advanced, które jest nazywane ewolucją w kierunku 6G. Dzięki połączeniu mmWave i sub-6GHz nowe czipy zużywają do 20 proc. mniej baterii, a ich budowa zajmuje do 25 proc. mniej miejsca.

Następnie mamy wsparcie dla Wi-Fi 7. Model iPhone 16 Pro mają być pierwszymi, które zapewnią obsługę nowego standardu łączności dla sieci bezprzewodowych. Pozwala on na uzyskanie szybszych transferów przesyłania danych dzięki integracji kanału 320 MHz oraz agregacji wielu pasm i wielu kanałów. Połączenia będą również stabilniejsze. W przestrzeniach otwartych teoretyczny zasięg powinien wynosić do 120 m, a w zamkniętych pomieszczeniach do 30 m.

Apple iPhone 16 Pro otrzyma też inne nowości oraz zmiany

Apple dla telefonów iPhone 16 Pro szykuje również inne udoskonalenia. Na pewno warto wspomnieć tu o trzech rozwiązaniach. Są to nowy procesor A18 Pro, nowe przyciski pojemnościowe mające zastąpić fizyczne oraz udoskonalony aparat fotograficzny z nowym sensorem dla obiektywu ultraszerokokątnego.

Apple 18 Pro to nowy procesor, który trafi pod obudowę smartfonów iPhone 16 Pro. Jego specyfikacja techniczna nie jest na razie znana, ale spodziewajmy się udoskonaleń względem czipu A17, które zaowocują wzrostem wydajności o kilkanaście do kilkudziesięciu proc. Nowe przyciski pojemnościowe mają zastąpić te fizyczne dla zmieniania głośności.

Na koniec mamy aparat fotograficzny. W modelach iPhone 16 Pro znajdą się dwa 48-megapikselowe sensory. Ten drugi będzie nowością i zostanie połączony z obiektywem ultraszerokokątnym. Do premiery jest jeszcze sporo czasu. Debiut odbędzie się dopiero we wrześniu 2024 r. Do tego czasu nowe telefony z logo nadgryzionego jabłka będą obiektem całego mnóstwa przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

źródło