iOS 17.1 beta 3 już jest. Starsze iPhone’y dostają iOS 16.7.1

iOS 17.1 beta 3 to kolejna aktualizacja poglądowej wersji nowego systemu dla iPhone’ów. Uaktualnienie wprowadza pewne nowości oraz zmiany w oprogramowaniu telefonów z logo Apple. Przy okazji firma na starsze modele udostępniła iOS 16.7.1. Tym razem jest to patch zawierający poprawki błędów w zabezpieczeniach.

Aktualizacja iOS 17.1 beta 3 wprowadza nowości

iOS 17.1 beta 3 to już trzecie wersja poglądowa nowego oprogramowania dla telefonów z logo nadgryzionego jabłka, którego program pilotażowy został uruchomiony we wrześniu. Wprowadzono tu różne nowości oraz zmiany. Nie brakuje ich także w najnowszej edycji. Co nowego tu znajdziemy?

Apple w iOS 17.1 beta 3 w końcu postanowiło rozwiązać problem przycisku akcji z iPhone’ów 15 Pro, który objawiał się włączaniem latarki, nagrywania czy aplikacji aparatu w kieszeni. Teraz takich czynności nie da się uruchomić w momencie, gdy telefon jest schowany. Wiele innych jednak nadal działa i dotyczy to własnego skrótu czy wyciszania. Użytkownicy skarżyli się na to od samego początku i w końcu ich prośby zostały wysłuchane.

Apple informuje także o błędzie związanym z aplikacją Portfel. Został on rozwiązany w aktualizacji iOS 17.1 beta 3, a więc jeśli jesteście testerami, to warto zaktualizować iPhone’a do nowej wersji. W przeciwnym wypadku oprogramowanie może nieoczekiwanie się zamykać i na taki błąd można natrafić we wcześniejszych wersjach poglądowej edycji systemu.

Warto też wspomnieć, że wraz z iOS 17.1 Apple rozwiązuje problem z iPhone’ami 12 na terenie Francji, gdzie zakazano ich sprzedaży w wyniku przekroczenia norm SAR. Nowe uaktualnienie przywraca je do właściwych wartości. Skoro przy bugach jesteśmy, to warto też wspomnieć o szybszym zużyciu baterii w telefonach połączonych z zegarkami pracującymi pod kontrolą watchOS 10.1. W trzeciej becie problem został usunięty i wszystko wraca do normy.

iOS 16.7.1 z poprawkami błędów

Apple udostępniło także aktualizację do iOS 16.7.1 dla tych użytkowników iPhone’ów, którzy nie korzystają z najnowszej wersji oprogramowania. Jest to patch z poprawkami błędów. Nowości tu nie znajdziemy. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest poniżej.

To uaktualnienie zawiera ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkich użytkowników.

Informacje na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć na tej stronie.

Wiemy, że aktualizacja do iOS 16.7.1 zawiera poprawki tych samych błędów w zabezpieczeniach, które Apple wprowadziło w patchu z numerkiem 17.0.3 sprzed kilku dni. Aktualizacja rozwiązuje błędy powiązane z kernelem i WebRTC, które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo. Dlatego warto uaktualnić własne sprzęty do nowej wersji oprogramowania.

