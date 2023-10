iPhone 15 i 15 Plus mają ten sam modem 5G, co modele Pro

iPhone 15 i 15 Plus mają zeszłoroczne procesory Apple. Czy tak samo jest w przypadku modemu 5G? Okazuje się, że nie i firma w tańszych telefonach umieściła ten sam układ Snapdragon X70. Tak, to oznacza, że smartfony iPhone 15 i Plus mają ten sam modem 5G, który znajduje się pod obudową droższych modeli Pro.