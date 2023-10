iOS 17.0.4 zapewne w planach Apple. iPhone 15 sprawia problemy z Wi-Fi

iOS 17.0.4 to kolejna aktualizacja oprogramowania, która niedługo może trafić na telefony Apple. Użytkownicy smartfonów iPhone 15 zgłaszają kolejne problemy, które są związane z Wi-Fi. Błędy objawiają się rozłączaniem urządzeń z sieciami bezprzewodowymi lub wolnym pobieraniem plików. Łatka jest pewnie w drodze.

iOS 17.0.4 to aktualizacja, która będzie już czwartą łatką dla systemu udostępnionego kilka tygodni temu. Ostatni patch ma numerek 17.0.3. Jak dobrze wiemy Apple rozwiązało w tym uaktualnieniu problemy objawiające się nadmiernym nagrzewaniem smartfonów z serii iPhone 15. Nowe telefony nadal jednak są psotliwe i nowe raporty zgłaszane przez użytkowników obejmują łączność poprzez Wi-Fi.

Problemy z Wi-Fi w modelach iPhone 15

Właściciele smartfonów iPhone 15 skarżą się na problemy obejmujące Wi-Fi i wygląda na to, że błędy dotyczą głównie ich, a nie użytkowników starszych telefonów. Czym się objawiają? Z raportów krążących po sieci wynika, że urządzenia są psotliwe w trakcie korzystania z sieci bezprzewodowych.

Część użytkowników modeli iPhone 15 twierdzi, że ich telefony mają problemy z nawiązaniem stabilnej łączności z Wi-Fi. Pomimo połączenia aplikacje nie wczytują po chwili zawartości i dotyczy to m.in. Instagramu, TikToka czy Safari. Błąd potrafi ustąpić samoistnie po kilku minutach, ale nie zawsze tak się dzieje. Pomaga rozłączenie i ponowne połączenie z siecią bezprzewodową lub zmiana kanałów.

Inny właściciele nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka wspominają o wolnym przesyłaniu plików przez sieci Wi-Fi. Błąd występuje najczęściej na modelach iPhone 15 z aktualnym oprogramowaniem. Dotyczy też iPadów z nową wersją iPadOS. Apple zapewne już przygląda się tym raportom i będzie chciało zaradzić.

Aktualizacja iOS 17.0.4 niemal pewna

Firma obecnie prowadzi publiczny program pilotażowy nowego oprogramowania dla iPhone’ów z numerkiem 17.1. Jego finalnej wersji spodziewamy się jednak dopiero za kilka tygodni. Producent zapewne nie będzie chciał wstrzymywać się z rozwiązaniem problemów z działaniem Wi-Fi do tego czasu i najpewniej wcześniej udostępni łatkę iOS 17.0.4, gdzie błędy zostaną wyeliminowane.

Warto dodać, że patch z numerkiem 17.0.3 udostępniony kilka dni temu rzeczywiście rozwiązuje problemy z nadmiernym nagrzewaniem się modeli iPhone 15, co zweryfikowano w niezależnych testach, gdzie porównywano temperatury z telefonami pracującymi pod kontrolą iOS 17.0.2, gdzie błędy jeszcze występowały. Okazało się, że smartfony (w zależności od zadań) stały się chłodniejsze o kilka stopni Celsjusza. Poza tym nie odbiło się to negatywnie na pracy procesora, bo nie doprowadzono do throttlingu i częstotliwości taktowania pozostały niezmienione.

Na razie nie wiadomo, kiedy może pojawić się aktualizacja iOS 17.0.4. Jeśli problemy zostaną potwierdzone, to Apple może udostępnić stosowną łatkę już w przyszłym tygodniu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods Pro

źródło