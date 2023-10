iPad Mini 7 i Air 6 w drodze. Kiedy zobaczymy nowe tablety Apple?

iPad Mini 7 oraz iPad Air 6 to nowe tablety Apple, które są w przygotowaniu. Kiedy je zobaczymy? Wygląda na to, że premiera tych urządzeń jest blisko i odbędzie się w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Apple powinno wprowadzić do oferty tablety iPad Mini 7 i Air 6 najpóźniej w pierwszej połowie 2024 roku.

iPad Mini 7 i iPad Air 6. generacji to dwa nowe tablety Apple, które w przeciekach pojawiają się od jakiegoś czasu. Kiedy odbędzie się ich premiera? Ma to nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Pewne szczegóły na ich temat uzyskał serwis źródłowy. Zobaczmy sobie, czego się dowiadujemy.

Apple iPad Mini 7 coraz bliżej

Tablet iPad Mini 7 to urządzenie, którego premiera może odbyć się najszybciej wśród wszystkich nowych tabletów z iPadOS. Możliwe, że Apple zdecyduje się go wprowadzić do oferty jeszcze w tym roku. Wiele wskazuje na to, że design sprzętu zostanie zachowany i nie powinniśmy spodziewać się większych modyfikacji względem poprzednika. Wymienione zostaną podzespoły, w tym procesor, bo w obecnej generacji znajduje się chip A15 z iPhone’ów 13.

Apple pracuje również nad 11. generacją „zwykłego” iPada. Powstaje on pod nazwą kodową J126b. Tutaj ponownie powinniśmy spodziewać się designu z poprzednika, który został odświeżony w zeszłym roku. Wtedy zdecydowano się na ekran z węższymi ramkami (jak w modelach Air) oraz USB C. Zmiany powinny zadziać się pod obudową, gdzie zostaną uaktualnione podzespoły.

iPad Air 6 to dwa nowe tablety Apple

iPad Air 6 powinien zadebiutować przed końcem tego lub w pierwszej połowie 2024 r. Urządzenie powstaje pod nazwami kodowymi J507, J508, J537 oraz J538. To oznacza, że w drodze jest nie jeden, a dwa nowe tablety, które mogą otrzymać ekrany w różnych rozmiarach. Czy tak się stanie, to przekonamy się z czasem. Firma może brać pod uwagę taką opcję, ale wcale nie musi zdecydować się na wprowadzenie dwóch modeli do oferty. Spodziewajmy się nowych podzespołów, w tym procesora M2, który jakiś czas temu debiutował w komputerach Mac i trafił do iPadów Pro.

Firma szykuje też nowe modele Pro i klawiaturę

Apple pracuje także nad nowymi iPadami Pro, które również mamy zobaczyć w ofercie w pierwszej połowie 2024 r. Otrzymają one procesory M3 i powstają pod nazwami kodowymi J717, J718, J720 oraz J721. Wiemy też, że producent szykuje nową klawiaturę Magic Keyboard mającą kryptonim R219. Ma ona dostać nowe czujniki i wśród nich jest akcelerometr.

Większość z wyżej wymienionych nowości powinniśmy zobaczyć w pierwszej połowie 2024 r. Nieco szybciej może pojawić się iPad Mini 7. generacji, bo ten tablet ma szansę zadebiutować jeszcze tej jesieni. Na pozostałe poczekamy pewnie dłużej. Możliwe, że nastąpi to w trakcie marcowej konferencji, ale na razie nie jest to jeszcze nic pewnego.

