iPhone 16 Ultra zamiast Pro Max. Jakie zmiany szykuje Apple?

iPhone 16 Ultra ma zastąpić w 2024 r. model Pro Max. Jakie zmiany wprowadzi kolejny flagowiec z logo Apple na obudowie? Choć mogłoby się wydawać, że iPhone 16 Ultra będzie dosyć rewolucyjnym smartfonem, tak w rzeczywistości ma mieć sporo elementów z poprzednika. Zobaczmy sobie, co szykuje Apple na przyszły rok.

Ekran nadal z dynamiczną wyspą

iPhone 16 Ultra ma otrzymać ekran z dynamiczną wyspą, a więc jeśli spodziewaliśmy się umieszczenia przedniej kamerki czy komponentów odpowiadających za działanie Face ID bezpośrednio pod wyświetlaczem, tak niestety nic takiego w 2024 r. nie nastąpi. Może z czasem, ale nie w najbliższej przyszłości. Będzie to jednak większy panel o przekątnej aż 6,9 cala. W przypadku mniejszego modelu Pro wyświetlacz też urośnie do poziomu 6,3 cala.

Sama dynamiczna wyspa z modelu iPhone 16 Ultra być może jednak stanie się nieco mniejsza. Spodziewajmy się także, że Apple zaprojektuje wyświetlacz z bardzo wąskimi ramkami. Nadal będzie to płaski ekran, co również warto mieć na uwadze.

Przyciski pojemnościowe

Apple w tegorocznych modelach umieściło nowy przycisk akcji i wiemy, że w przyszłym roku planuje pozbyć się fizycznych przycisków głośności. Zastąpią je pojemnościowe, które mają reagować na dotyk, ale nie będą się wciskać. Jednak silniczki haptyczne sprawią, że użytkownik będzie miał takie wrażenie. Podobne rozwiązanie trafi nie tylko do modelu iPhone 16 Ultra, ale również mniejszego Pro.

Apple iPhone 16 Ultra z podobnym aparatem

iPhone 16 Ultra nie ma otrzymać aparatu fotograficznego z wielkimi zmianami. Nadal spodziewajmy się trzech obiektywów, choć pewne mało prawdopodobne plotki mówią o czwartym, które będą wspomagane przez czujnik LiDAR. Najważniejszą zmianą w 2024 r. ma być nowy sensor, który będzie współpracować z obiektywem ultraszerokokątnym.

W zeszłym roku Apple podmieniło główny czujnik na 48-megapikselowy sensor (z 12 megapikselowego). Wraz z modelami iPhone 16 Ultra i Pro to samo czeka sensor współpracujący z obiektywem ultraszerokokątnym. Zmiany z pewnością będą na plus, bo pozwolą na robienie bogatszych w szczegóły zdjęć z szerokim kątem.

Procesor A18 Pro

Sercem smartfona iPhone 16 Ultra będzie nowy procesor Apple A18 Pro wykonany w 3-nm litografii. Spodziewajmy się różnych ulepszeń względem CPU i GPU z chipu A17, które zaowocują wzrostem wydajności na poziomie kilkudziesięciu procent. Poza tym nowy SoC zapewni wsparcie dla pamięci LPDDR5X oraz Wi-Fi 7. Premiery spodziewamy się dopiero za kilkanaście miesięcy, we wrześniu 2024 r.

źródło: opracowanie własne