iOS 17.0.3 w drodze. Apple szykuje łatkę na problemy z iPhone 15 Pro

iOS 17.0.3 to aktualizacja, która może być bliżej niż nam się wydaje. Apple zareagowało na problemy z przegrzewaniem się modeli iPhone 15 Pro i zamierza temu zaradzić. Firma twierdzi, że to nie wina konstrukcji telefonów. Błędy mają inną przyczynę i gigant zamierza się z nimi rozprawić poprzez uaktualnienie.

iOS 17.0.3 to kolejna aktualizacja po patchach z numerkami 17.0.1 i 17.0.2, którą może szykować Apple. Firma zareagowała na problemy związane ze smartfonami iPhone 15 Pro i Pro Max. Jak dobrze wiemy potrafią się one przegrzewać. Firma przygląda się tym raportom i wkrótce zamierza zaradzić. Co jest przyczyną?

Problemy z modelami iPhone 15 Pro nie w wyniku konstrukcji

Użytkownicy smartfonów iPhone 15 Pro skarżą się na problemy związane z przegrzewaniem się telefonów w zasadzie od samej premiery. Niektóre egzemplarze potrafią nagrzewać się do temperatury kilkudziesięciu stopni Celsjusza. Początkowo sądzono, że przyczyna może tkwić w zmianach konstrukcyjnych, które wprowadził producent.

iPhone 15 Pro otrzymał nową boczną ramkę z tytanu oraz inne zmiany konstrukcyjne. Podejrzewano, że problemy z przegrzewaniem się telefonów mają przyczynę właśnie tutaj. Tak twierdził na przykład analityk Ming Chi Kuo. Apple zabrało głos w tej sprawie w wypowiedzi dla Forbes i twierdzi, że tak nie jest.

Problemy ze smartfonami iPhone 15 Pro mają inną przyczynę i związana jest ona z oprogramowaniem telefonów. Apple przekazało, że w iOS 17 znajduje się błąd i on prowadzi do nadmiernego przegrzewania się telefonów. Ponadto powodują to wybrane aplikacje czy gry i na liście są m.in. Asphalt 9, Instagram oraz Uber. Firma pracuje nad stosownymi poprawkami bezpośrednio z ich twórcami.

Aktualizacja iOS 17.0.3 usunie błędy

Apple przekazało również, że problemy z modelami iPhone 15 Pro zostaną usunięte wraz z aktualizacją oprogramowania. Nie stwierdzono jednoznacznie, że tą łatką będzie iOS 17.0.3, ale można tego się spodziewać. Firma raczej nie będzie chciała czekać kilku tygodni na finalne wydanie z numerkiem 17.1, które obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Poniżej oświadczenie producenta.

Zidentyfikowaliśmy kilka warunków, które mogą powodować, że iPhone będzie cieplejszy względem oczekiwań. Urządzenie może wydawać się cieplejsze w ciągu pierwszych kilku dni po skonfigurowaniu lub przywróceniu urządzenia ze względu na zwiększoną aktywność w tle. Znaleźliśmy również błąd w iOS 17, który wpływa na niektórych użytkowników i zostanie naprawiony w aktualizacji oprogramowania. Inny problem dotyczy niedawnych aktualizacji aplikacji innych firm, które powodują przeciążenie systemu. Współpracujemy z twórcami tych aplikacji nad poprawkami, które są w trakcie wdrażania.

Aktualizacja iOS 17.0.3 z poprawkami błędów może zostać udostępniona już w przyszłym tygodniu. Na razie jednak konkretnego terminu nie ma i trzeba uzbroić się w cierpliwość. Wybrani twórcy aplikacji już pracują nad własnymi rozwiązania błędów.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

źródło