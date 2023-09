iPhone SE 4 otrzyma przycisk akcji i USB C. Apple szykuje spore zmiany

iPhone SE 4 to smartfon mający zadebiutować w 2024 r. Apple szykuje z myślą o tym modelu spore zmiany. Nowe informacje mówią o tym, że iPhone SE 4 otrzyma Face ID oraz USB C. Pojawi się także przycisk akcji, który zostanie zapożyczony z najnowszych modeli z dopiskiem Pro. Zobaczmy, co jeszcze szykuje Apple.

USB C oraz nowy przycisk akcji

iPhone SE 4 ma być konstrukcyjnie oparty na modelu 14, ale otrzyma pewne nowości, które Apple wprowadziło w 15-ach. Są to USB C, czyli uniwersalny interfejs, który zastąpił wysłużony port Lightning. Spodziewajmy się, że pod względem możliwości będzie to rozwiązanie, które zaimplementowano w tańszych modelach 15, czyli oparte na standardzie USB 2.0.

iPhone SE 4 ma być podobny do modelu 14

Kolejną nowością jest przycisk akcji z modeli 15 Pro, który polskie Apple nazywa przyciskiem czynności. Jest on programowalny i w ten sposób można m.in. ustawić sobie skrót, który zostanie aktywowany jednym wciśnięciem. Może to być włączenie aparatu fotograficznego, latarki czy uruchomienie szybkiej notatki głosowej. Możliwości jest tak naprawdę dużo więcej.

Następnie mamy Face ID. iPhone SE 4 zostanie pozbawiony przycisku początkowego z funkcją Touch ID, z którą Apple pożegna się w ten sposób we własnych telefonach na dobre. Wynika to z faktu, że smartfon otrzyma ekran z notchem, gdzie zostanie umieszczona kamera TrueDepth. Będzie to bardzo ważna zmiana w serii, która to designem pozostawała lata do tyłu poza pozostałymi telefonami z logo nadgryzionego jabłka.

Apple iPhone SE 4 z dobrą ceną

Spodziewajmy się, że cena smartfona iPhone SE 4 zostanie utrzymana na niskim poziomie i będzie to nadal kwota poniżej 500 dolarów, co jest główną kartą przetargową tego modelu. Aparat fotograficzny urządzenia nadal ma składać się z jednego obiektywu, któremu ma towarzyszyć dioda doświetlająca LED. Pewne plotki mówią jednak o tym, że sensor może zostać wymieniony na 48-megalikselowy czujnik z obecnego 12-megapikselowego. Byłaby to spora zmiana na plus, ale nie ma pewności, że tak się właśnie stanie.

Procesor Apple A16 Bionic i 5G

iPhone SE 4 prawdopodobnie otrzyma procesor Apple A16 Bionic, czyli ten sam chip, który znalazł się w modelach 14 Pro oraz tańszych 15 z tego roku. To nadal bardzo mocny układ, który oferuje dużą wydajność. Spodziewajmy się również modemu zapewniającego łączność z sieciami 5G, ale jeszcze nie autorskiego, a dostarczonego przez firmę Qualcomm. Gigant z Cupertino ma mieć własne rozwiązanie tego typu gotowe do wprowadzenia na rynek w 2025 r.

źródło: opracowanie własne