iOS 17.1 beta 1 – co nowego? Wykaz nowości w aktualizacji

iOS 17.1 beta 1 to nowa aktualizacja poglądowa dla iPhone’ów. Apple umieściło tu pewne nowości, choć na inne trzeba nadal czekać. Co nowego znajdziemy w uaktualnieniu iOS 17.1 beta 1? Są to m.in. NameDrop działające pomiędzy telefonami i Apple Watchami czy AirDrop umożliwiający wysyłanie plików przez internet.

iOS 17.1 beta 1 to poglądowa aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło zgodnie z oczekiwaniami. Nastąpiło to niedługo po wydaniu finalnej wersji z numerkiem 17.0.2. Uaktualnienie wprowadza trochę nowości, choć zabrakło m.in. nowej aplikacji Dziennik. Zobaczmy, co nowego tu znajdziemy.

Co nowego w iOS 17.1 beta 1

Aktualizacja iOS 17.1 beta 1 wprowadza ciekawe nowości. Funkcja NameDrop, która pozwala wymieniać w szybki i wygodny sposób kontakty pomiędzy iPhone’ami, teraz działa również z zegarkami Apple Watch, które mają zainstalowane poglądowe oprogramowanie w postaci watchOS 10.1, które również udostępniono do testów.

W iOS 17.1 beta 1 Apple uruchomiło także jedną z nowych funkcji dla AirDrop, które zapowiedziano w czerwcu na WWDC 23. Mowa o możliwości przesyłania plików po oddaleniu się obu urządzeń i jest to możliwe poprzez internet. W tym celu obie osoby muszą jednak korzystać z iCloud. Miłym dodatkiem jest także symbol latarki na dynamicznej wyspie. Pojawia się on w momencie jej włączenia, co widać na zamieszczonym niżej zrzucie ekranowym.

Apple w wydaniu iOS 17.1 beta 1 dodało także możliwość dodawania w aplikacji Muzyka do polubionych i dotyczy to utworów, albumów, artystów czy playlist. Nowość zastępuje poprzedni system oparty na serduszkach i ma wpływ na dalsze rekomendacje rzeczy do słuchania. Opcja z gwiazdkami dostępna jest także z poziomu widżetu na ekranie blokady.

Pewnych nowości aktualizacja nie ma

Niestety aktualizacja iOS 17.1 beta 1 nie wprowadza pewnych z nowości, na które czekają użytkownicy. Mowa o nowej aplikacji Dziennik zapowiedzianej przez firmę w trakcie keynote otwierającym WWDC 23 czy nowych emoji. W przypadku emotek nie ma co liczyć na dostępność szybciej niż w przyszłym roku. Co ciekawe Apple usunęło także ponad 20 nowych dzwonków i dźwięków, które najpierw wprowadzono w dużym uaktualnieniu z numerkiem 17. Zapewne wkrótce zostaną one przywrócone.

Tak więc nowości w iOS 17.1 beta 1 za wiele nie ma. Na pewno jednak cieszą nowe opcje wprowadzone z myślą o AirDrop. Na więcej funkcji przyjdzie nam poczekać do kolejnych aktualizacji z numerkami 17.2, 17.3 itd.

Apple powinno udostępnić finalną wersję uaktualnienia iOS 17.1 w październiku lub na początku listopada. Przez kilka najbliższych tygodni będzie ona dostępna w poglądowej edycji beta. Wraz z innymi aktualizacjami w postaci iPadOS i tvOS z numerkami 17.1 oraz watchOS 10.1 i macOS 14.1 Sonoma.

źródło: opracowanie własne